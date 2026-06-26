El Recinto Ferial de Tenerife acogerá del 4 al 6 de septiembre de 2026 la competición HYROX, considerada la prueba de fitness de participación masiva más importante a nivel global.
El evento, que recala por primera vez en Canarias, prevé reunir a 10.000 atletas de más de 100 nacionalidades y atraer a unos 20.000 visitantes a la Isla, consolidando el destino dentro del circuito del turismo deportivo internacional.
La organización de la prueba, que cuenta con el respaldo del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife, confirmó que las inscripciones están prácticamente agotadas. El impacto turístico será notable: nueve de cada 10 atletas procederán de fuera de Tenerife, con un 60% de participantes internacionales y un 40% del territorio nacional.
Claves del impacto económico y turístico en las Islas
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó que la celebración de este evento supone “un hito para la estrategia de posicionamiento de la Isla como destino líder para el turismo deportivo internacional”. Según Afonso, la competición es capaz de movilizar a miles de deportistas y acompañantes, lo que generará “un importante retorno económico y una extraordinaria visibilidad”.
Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, señaló que la elección de la Isla —que debuta como sede insular en España tras citas en Madrid, Barcelona o Valencia— demuestra la capacidad para atraer grandes eventos gracias a factores como la conectividad aérea, las infraestructuras de primer nivel y el clima.
Párrafo nuez: HYROX es un formato competitivo nacido en Alemania en 2017 que combina ocho kilómetros de carrera a pie con ocho ejercicios funcionales (workouts) de forma intercalada. Su relevancia radica en un modelo accesible para cualquier condición física y edad, sin tiempo límite de finalización, lo que ha disparado su crecimiento en el mercado ibérico, donde ya supera los 100.000 participantes por temporada.
Expansión internacional y formato de la prueba
La escala de la competición en Tenerife la sitúa como una de las mayores concentraciones deportivas del Archipiélago en 2026. El responsable de Marketing de HYROX, Álvaro del Busto, explicó que la elección de la sede responde a su “sólida infraestructura turística” y a una propuesta que incentiva a los participantes a prolongar su estancia vacacional en las Islas más allá de las fechas del evento.
La multinacional organizará más de 150 carreras en todo el mundo durante la temporada actual, manteniendo un formato idéntico en pabellones cubiertos (indoor). La accesibilidad del modelo queda reflejada en sus estadísticas globales, que registran a más de un millar de competidores mayores de 60 años en sus clasificaciones.