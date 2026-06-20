El hijo de la desaparecida en Tenerife no da crédito a su localización a 40 kilómetros: “Está sana y salva”

Un gran despliegue de emergencia y horas de angustia han concluido con un final feliz en el sur de la isla. Una ciudadana británica de 70 años, que figuraba como desaparecida en Tenerife desde la tarde de este viernes, ha sido localizada con vida y en aparente buen estado de salud.
La alerta civil y policial se activó de manera inmediata debido a la alta vulnerabilidad de la mujer, quien requería atención especial debido a un historial médico complejo.
Según ha revelado el medio digital británico The Sun, la mujer, identificada como Kathy, fue encontrada por los servicios de seguridad en las inmediaciones del aeropuerto de Tenerife Sur.
El hallazgo se produjo a casi 40 kilómetros de distancia del punto exacto donde se le vio por última vez, el núcleo costero del Puertito de Güímar, lo que ha generado una enorme sorpresa entre los encargados del caso.
El origen de la alerta por la desaparecida en Tenerife
La cronología de los hechos comenzó cuando la mujer de 70 años se disponía a regresar a su residencia temporal en la Isla. Kathy había acudido a una revisión al Hospital de Candelaria y cogió una guagua para volver a su casa.
Sin embargo, tal y como relató su hijo, Gary Myers, la mujer se desorientó durante el trayecto y se bajó del transporte público en una parada equivocada a las ocho de la tarde, perdiendo el rumbo por completo en una zona que no dominaba.
Las alarmas saltaron de inmediato en el entorno familiar al comprobar que su teléfono móvil se había quedado sin batería, impidiendo cualquier tipo de geolocalización o contacto directo.
Las primeras horas resultaron críticas para los equipos de rescate. El hijo de la afectada voló de urgencia desde el Reino Unido hacia Canarias para sumarse a las batidas de búsqueda en el terreno, visiblemente consternado por las condiciones de la noche.
“Había sido operada de un tumor cerebral hace unos años, por lo que tiene secuelas en la memoria a corto plazo y es una persona altamente vulnerable”, explicó el familiar a los medios de comunicación británicos durante el transcurso de la desaparición, evidenciando el peligro real que corría la mujer a la intemperie.
Kathy reside de manera habitual en el archipiélago canario junto a su esposo durante la mitad del año, alternando su estancia con la localidad británica de Liverpool.
Localización sorprendente en el aeropuerto
Las fuerzas policiales confirmaron su localización exacta en las inmediaciones de las terminales aeroportuarias del sur. A pesar de los kilómetros recorridos a pie y del tiempo transcurrido sin comunicación, se encuentra fuera de peligro.
Su propio hijo fue el encargado de transmitir el alivio de toda la familia a través de las redes sociales y los canales oficiales de información: “Mi madre ha sido encontrada, gracias a Dios. Está a salvo y bien”, declaró de forma pública, poniendo fin a una pesadilla que amenazaba con alargarse en el sector meridional de la isla.