Naím Yánez Alonso: de Juventudes Socialistas a Vox, pero siempre cobrando de lo público

El edil ultraderechista Naím Yánez Alonso anda últimamente muy liado. Quizás por eso tiene que encargarle a la IA que haga fotografías para luego, él mismo, mandar una nota de prensa desde el correo oficial del Ayuntamiento de Arona.
En su momento, Naím Yánez Alonso resultó hasta gracioso cuando dijo aquello de “Vox no es de derechas” en DIARIO DE AVISOS. Nos hizo mucha menos gracia que, como también publicamos en este medio, demandaran al Ayuntamiento de Arona tras promover Vox el despido de una trabajadora embarazada.
En este caso, en el que dimos pelos y señales, desvelamos que el edil ultra Naim Yánez, también consejero insular y aliado de CC y PP, ‘fichó’ a la afectada como personal de confianza para luego prescindir de ella al quedar encinta de alto riesgo.
Desde su militancia en las Juventudes Socialistas, el bueno de Naím apareció en VOX, que no es de derechas, como él dice, acaparando cargos públicos mientras se hace un lío con la IA o acude a radios para decir que DIARIO DE AVISOS tiene pocos lectores para luego enviar notas de prensa a nuestro medio no siempre bien escritas.
No sabemos si es la juventud, si es ese potaje ideológico que parece tener o si le afecta que últimamente en su propio partido no lo ven con demasiados buenos ojos.