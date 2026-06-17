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La obra del Auditorio de Candelaria llega a su ecuador: capacidad para 500 espectadores y más de 8 millones de inversión

Los trabajos se concentran actualmente en la estructura del edificio, cuya finalización está prevista para el verano de 2027
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Las obras del auditorio de Candelaria, junto a la Rambla de Los Menceyes, siguen su curso y enfilan su último año. El objetivo es que el edificio esté terminado en verano de 2027, según la previsión del Ayuntamiento.

Después de la demolición de la estación de guaguas, la excavación del solar y los trabajos de cimentación, los operarios concentran su labor en la estructura del edificio, que cobra forma a la vista de vecinos y transeúntes.

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Las obras, a cargo de la empresa Bilba Construcciones e Infraestructuras SLU, comenzaron en julio de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución de 24 meses. Su presupuesto asciende a 8.464.189 euros (incluido el IGIC), una cantidad que financia el Cabildo en un 80% y el Ayuntamiento de Candelaria el 20% restante.

El futuro auditorio municipal de Candelaria, ubicado en una zona muy próxima al centro comercial Punta Larga, será un espacio multidisciplinar con un diseño arquitectónico vanguardista que combinará estética y funcionalidad, destaca el consistorio de la villa mariana.

El recinto cultural, de 4.561 metros cuadrados, albergará una amplia gama de actividades artísticas y culturales, entre ellas música, teatro, danza, proyecciones audiovisuales, actividades educativas, conciertos y ensayos de grupos. Su sala principal tendrá una capacidad para 500 espectadores, escenario y caja escénica. Además, el edificio contará con vestuarios, camerinos y una sala de ensayos, así como una planta de aparcamientos.

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