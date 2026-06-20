Las 11 mejores recetas con gofio canario: qué es y cómo utilizarlo en la cocina

Cada vez hay más recetas con gofio canario, el alimento típico de las Islas Afortunadas. El escaldón, el sancocho o la pella de gofio son claros ejemplos de platos tradicionales del Archipiélago, aunque este alimento lleno de nutrientes puede emplearse en una larga lista de comidas.
Por ello, hemos recopilado once recetas en las que el gofio es el principal protagonista siendo, además, una excelente opción para que el espíritu canario esté siempre presente.
Qué es el gofio
El gofio es un ingrediente típico del Archipiélago canario, hecho a base de harina de cereales tostados, generalmente de millo, trigo o ambos y molidos a la piedra.
Este alimento es supernutritivo y puede añadirse a la leche para conseguir un desayuno con un gran aporte de energía. También es habitual poner gofio en el potaje, siendo una fantástica opción para almorzar, o bien, se puede mezclar con plátano o yogur para tener una rica merienda.
Del mismo modo, es una magnífica elección para comer después de entrenar, ya que, puede contribuir a una mejor recuperación del ejercicio. Incluso, debido a su alto poder nutritivo y saciante llegó a ser el alimento básico de los guanches (aborígenes canarios).
Algunas ideas de recetas con gofio canario
En DIARIO DE AVISOS hemos elaborado la siguiente lista, que incluye once recetas con gofio canario, ideales para cualquier ocasión.
1. Escaldón de gofio
Si algo no puede faltar en los guachinches es el escaldón, una mezcla de gofio y caldo, que puede ser de pescado o de verduras y carne. Sí, así de fácil es preparar un escaldón, pero hay que saber coger el punto para conseguir que los comensales se chupen los dedos.
Para darle el toque definitivo se le añade mojo verde o rojo, según el gusto de cada persona. Además, para que este plato sea todavía más delicioso se le suele poner cebolla picada y queso blanco tierno, lo que da lugar a un escaldón de gofio canario en toda regla.
2. Pancakes de gofio
Los pancakes de gofio son una estupenda idea de desayuno nutritivo y diferente. Para su preparación se utilizan como ingredientes principales el gofio de millo o de trigo, huevos, plátanos de Canarias, levadura o polvo de hornear, una cucharada de canela, leche y aceite de oliva.
María Alcázar, en DIARIO DE AVISOS, nos enseña a preparar pancakes de gofio y plátano, consiguiendo una versión fácil, saludable y con acento canario del clásico bol de cereales para desayunar, pero sustituyendo los cereales por los pancakes en formato miniatura.
3. Sancocho canario
Para platos típicos, el sancocho canario. Este manjar incluye pescado salado como, por ejemplo, cherne o bacalao, papas, batata, una pella de gofio y, por último, pero no menos importante, mojo verde, la salsa de Canarias.
Para la pella de gofio, imprescindible en el sancocho, se necesita únicamente gofio y el agua en la que se cocina el pescado. Por su parte, el mojo verde se prepara con un manojo de perejil o de cilantro, ajo, aceite de oliva, un poco de vinagre y sal, aunque cada uno le da su toque especial según la receta de la abuela.
4. Plátanos con gofio
Para desayunar o merendar no hay nada más fácil y nutritivo que plátanos con gofio, un aperitivo que no puede ser más canario. A esta combinación también podemos añadir yogur o galletas maría, siendo la merienda perfecta para los más pequeños de la casa.
De esta manera, se pueden aprovechar los plátanos maduros, en lugar de desperdiciarlos, y que, junto al gofio, constituyen una comida muy saludable y con un gran aporte energético.
5. Mousse de gofio
Un postre fácil de hacer y con el que sorprender en cualquier ocasión. Para preparar este plato solo hace falta nata de montar, huevos, gofio, leche condensada y leche entera.
Así bien, para su elaboración, el primer paso es separar las claras de las yemas y batir estas últimas, a las que seguidamente se unen la leche condensada, el gofio y la leche entera. Por otra parte, se monta la nata para añadirla poco a poco a la mezcla anterior y que no se baje. Del mismo modo, hay que montar la clara a punto de nieve e incorporarla con suavidad.
Finalmente, se pone la mezcla en los moldes en los que se vaya a servir el postre, pudiendo decorarlo con almendra tostada o virutas de chocolate.
6. Mantecados de gofio
Los mantecados adornan muchas mesas en Navidad, son un postre típico de estas fechas y ayudan a crear ambiente navideño, pero, ¿si los preparamos con un guiño canario?
Para elaborar estos mantecados de gofio se necesita harina, gofio, aceite de girasol, azúcar, levadura, ralladura de limón y azúcar glas para decorar.
Además, su preparación es muy divertida, por lo que se pueden unir los más pequeños, ya que, una vez que la masa haya reposado en la nevera, llega el momento de extenderla con un rodillo y hacer formas con cortapastas como caras de Papá Noel, estrellas o árboles de Navidad.
7. Pella de gofio
Una receta sencilla, con pocos ingredientes y que no falta en ninguna romería.
Para hacer una pella de gofio o gofio amasado se necesita azúcar, agua y, cómo no, gofio, una combinación ideal que constituye uno de los principales elementos del sancocho canario. Así bien, se le puede añadir miel o plátanos de Canarias, lo que le da mayor dulzor y la convierte en un postre o aperitivo fantástico.
8. Bizcochón de gofio
Yogur, huevos, limón rallado, aceite, azúcar, leche, almendras trituradas, gofio y levadura son los principales ingredientes para hacer el bizcochón de gofio.
Con esta receta quedarás estupendamente en cualquier reunión familiar y es que, se elabora igual que cualquier bizcochón, preparando, en primer lugar la masa para, seguidamente, introducirla en el horno para su cocción.
En suma, se puede conseguir una variante deliciosa de esta receta pues, de la misma forma que se hace la tarta de manzana, también se puede hacer un bizcochón de gofio y manzana, añadiendo este ingrediente a los anteriores.
9. Polvorones de gofio y almendras
Otro de los postres caseros que podemos hacer para Navidad son polvorones de gofio, para los que se necesita manteca de cerdo, almendra molida, azúcar glas, canela, ralladura de limón, gofio y una pizca de sal.
Para conseguir unos polvorones dignos de pastelería hay que comenzar tostando la harina y las almendras la tarde anterior a su preparación, tamizando previamente la harina y mezclándola bien con las almendras en una bandeja, hornear y dejar reposar hasta el día siguiente.
El siguiente paso es hacer la masa con todos los ingredientes que, a continuación, se deja en la nevera 30 minutos, tras los que se les da la forma a los polvorones para, finalmente hornearlos y, una vez fríos, decorarlos con azúcar glas.
10. Bombones de gofio
Como tentempié o para la hora del café podemos preparar unos riquísimos bombones de gofio utilizando plátanos canarios bien maduros, miel, nueces picadas, gofio, canela molida, chocolate para la cobertura y, opcionalmente, uvas pasas.
Preparar estos bombones es muy sencillo, solo hay que introducir todos los ingredientes en un bol para amasarlos, a la par que se va añadiendo poco a poco agua, hasta conseguir una masa densa y manejable con la que poder hacer bolitas con las manos. Por último, se cubren con el chocolate derretido y se decoran con fideos o virutas de chocolate.
11. Turrón de gofio
A la lista de postres navideños con un toque canario se une el turrón de gofio, para el que se necesita un paquete de galletas maría, tres plátanos, un poco de zumo de naranja y parte de la cáscara, gofio, una pizca de canela, mantequilla y miel, además de coco rallado o azúcar glas para decorar.
La forma de elaboración es sencilla. Primero hay que fundir la mantequilla en el microondas y mezclarla con las galletas trituradas. Mientras, en otro bol se mezcla el plátano picado, la miel, el jugo de naranja y la cáscara rallada, a la que, seguidamente, se le incorpora las galletas con mantequilla y el gofio.
Una vez terminados estos primeros pasos, se pone la masa enrollada en papel film para que repose y coja la forma deseada que, después, cortaremos en pequeños trozos y decoraremos.