La regeneración de la playa de Las Caletillas volverá a licitarse tras quedar desierta

El Cabildo de Tenerife ha sacado a licitación recientemente y por segunda vez las obras de regeneración de la playa de Las Caletillas, en el municipio de Candelaria, después de que la primera convocatoria quedara desierta a finales de 2025 por ausencia de ofertas. El nuevo anuncio se publicó el pasado 24 de junio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con un presupuesto base de licitación de 1.185.874 euros (IGIC incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 20 de julio.
La actuación, promovida por la Consejería Insular de Turismo, se enmarca en el programa Tenerife y el Mar 2026-2030. Fue declarado desierto el primer concurso mediante resolución de 10 de diciembre de 2025. A raíz de ello se acometió una nueva actualización de precios, recogida en la versión del proyecto fechada en febrero de 2026.
El reparto por capítulos sitúa el grueso del gasto en la regeneración del propio arenal de Las Caletillas, seguido de las obras complementarias, o el acondicionamiento de la playa contigua de Cho Vito.
El origen del problema que motiva la obra se remonta a los años 2012-2014, cuando la playa —de unos 80 metros de frente, encajada en una ensenada entre la central térmica y la Punta del Rey— sufrió un aumento súbito y de origen incierto de callaos (cantos rodados de gran tamaño) y gravas, coincidiendo con las demoliciones ejecutadas en la vecina Cho Vito. Ese material elevó la cota de la zona y volvió el firme incómodo para el bañista, dificultando además el acceso al agua a las personas mayores y con movilidad reducida. Los técnicos advierten también de que los áridos “tienden a desplazarse e invadir el paseo marítimo”.
Cribado en tres tamaños para reconstruir el perfil de la playa
Frente a las alternativas estudiadas, el proyecto opta por una solución de menor impacto. La versión definitiva descarta el machaqueo y lavado del material y finalmente se basa en una excavación de unos 4.800 metros cúbicos de la franja seca. Cada fracción se recolocará para reconstruir un una pendiente del 8%. Bajo esa capa superficial se incorporarán 2.580 metros cúbicos de arena. La intervención se completa con el acondicionamiento de Cho Vito, donde se retirarán gravas.