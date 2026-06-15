La Orotava cumple 90 años de romería con una gran fiesta de 30.000 personas

Después de una semana intensa de festejos, la multitudinaria romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, uno de los actos más esperados por los villeros y villeras que desde el año 1936 es organizada por la Sociedad Cultural Liceo de Taoro, puso fin ayer a las Fiestas Patronales de La Orotava.
Desde primeras horas de la mañana, miles de personas, entre vecinos y visitantes de otras localidades de Canarias, llegaron al municipio ataviadas con la vestimenta tradicional canaria, uno de los requisitos para poder participar y respetar las tradiciones, una característica que distingue a esta fiesta y la convierte en un referente.
Los festejos comenzaron a las 11.30 horas con la eucaristía en la iglesia de la Concepción, en la que se ofrecieron frutos del campo y se renovó la promesa de los labradores y labradoras. La liturgia estuvo acompañada por la música y los cantos de la Agrupación Folclórica Higa, que aportó un carácter canario. Al finalizar, tuvo lugar la procesión de los Santos Patronos hasta la Casa de los Balcones donde recibieron el homenaje de la romería organizada en su honor.
Tal y como estaba previsto, la comitiva arrancó pasadas las 13.30 horas desde San Francisco, encabezada por la Reina de las fiestas, Damas de Honor y Romera Mayor, el alcalde, Francisco Linares, miembros de la Corporación municipal y autoridades insulares y regionales. A ellos se sumaron 77 carretas que ofrecieron a los asistentes productos típicos de la tierra y buen vino de la tierra, mientras que una treintena de parrandas acompañaron con sus cánticos y bailes todo el recorrido.
Las nubes ayudaron a soportar mejor el intenso calor que se mantuvo durante todo el día. Desde las carretas se ofrecía al público productos típicos como gofio amasado, papas arrugadas, carne asada y huevos duros, y buen vino de la tierra.
Familias, grupos de amigos, turistas y particulares disfrutaron de una jornada que contó con las asistencia de más de 30.000 personas, según confirmaron desde el Ayuntamiento de La Orotava.
Pasadas las 19.00 horas, los Santos Patronos llegaron a la ermita de La Paz, en la zona de El Calvario donde se llevó a cabo la venia a los Santos Patronos y culminó la romería. Sin embargo, la fiesta continuó hasta casi la medianoche con baile en la plaza Franchy Alfaro a cargo de las orquestas Primera Marcha y Swing Latino, mientras que en la plaza del Ayuntamiento el público más joven disfrutó de música de ambiente con el DJ Renzzo El Selector.
La Romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza fueron declaradas en 1980, Fiesta de Interés Turístico Nacional junto con la Infraoctava del Corpus Christi.
Y aunque han pasado 46 años de este reconocimiento, cada nueva edición de la romería corrobora que sigue siendo una de las mejores fiestas tradicionales de la Isla “y la más bonita que hay en Canarias”, como reza la copla popular.