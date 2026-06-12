El norte de Tenerife se viste de gala para despedir sus días más ilustres del año. La esperadísima Romería de La Orotava regresa este domingo, 14 de junio, como el broche de oro indiscutible a las Fiestas Patronales de la Villa. Esta celebración, que ostenta con orgullo el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1980, no es solo un punto de encuentro para los tinerfeños, sino un acontecimiento con eco internacional que define la esencia cultural de las islas. El fervor popular y la belleza del casco histórico orotavense justifican por qué la sabiduría popular repite en cada copla que es, sin duda, la cita romera más bonita de todo el Archipiélago.
El municipio norteño ultima los detalles logísticos para garantizar el éxito y la seguridad de una jornada que promete batir récords de asistencia. Con una previsión que supera los 25.000 participantes procedentes de todos los puntos de Canarias, la Villa se convertirá en el epicentro del folclore, las tradiciones agrarias y la devoción a los santos patronos, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.
Horarios y recorrido oficial de la Romería de La Orotava
La programación de la jornada dominical arrancará oficialmente a las 11:30 horas con la celebración de la Eucaristía Solemne en la majestuosa Iglesia de la Concepción. La misa contará con un marcado acento canario gracias a la intervención musical de la agrupación folclórica Higa, encargada de interpretar la tradicional misa cantada. Durante el ofertorio, los labradores realizarán la clásica ofrenda de frutos del campo y renovarán sus promesas anuales. Para aquellos que no puedan desplazarse, el Ayuntamiento retransmitirá el acto religioso en directo a través de sus canales oficiales y televisiones locales.
Al término de la misa, comenzará la procesión de las imágenes sagradas hasta la emblemática Casa de los Balcones, punto clave donde recibirán el tributo de todo el pueblo. La salida oficial de la Romería de La Orotava se efectuará a las 13:30 horas desde la zona de San Francisco. La comitiva estará encabezada por el alcalde de la Villa, Francisco Linares, acompañado por las autoridades insulares y regionales, así como por la Reina de las fiestas, sus Damas de Honor y la Romera Mayor.
El desfile discurrirá por el trazado tradicional hasta concluir en la Plaza de la Paz. En esta octogésimo novena edición, el cortejo contará con el despliegue de 77 carretas engalanadas y una treintena de parrandas que pondrán la banda sonora al camino. Como marca el protocolo festivo, la última carreta corresponderá a la Romera Mayor, y tras su paso ante los Santos Patronos (cargados a hombros por los labradores), estos se incorporarán a la marcha para cerrar el recorrido general.
Normas estrictas de vestimenta y la herencia del Liceo Taoro
El mantenimiento del patrimonio tangible e intangible de la isla es una prioridad absoluta para la organización. Por este motivo, para acceder al recinto y participar activamente en el recorrido de la Romería de La Orotava es de obligado cumplimiento vestir el traje tradicional canario de forma correcta. Los responsables de cada carreta actuarán como inspectores de paisano para velar por el respeto a las costumbres de nuestra tierra.
Queda terminantemente prohibido el uso de calzado deportivo, relojes modernos, gafas de sol modernas o cualquier complemento contemporáneo que desvirtúe el rigor histórico de los trajes de mago.
Paralelamente, la Sociedad Liceo Taoro coordinará el noveno certamen de carretas, carros y grupos folclóricos. El jurado de la institución examinará con lupa la complejidad artística, la originalidad de los diseños y el uso de materiales autóctonos, primando aquellos trabajos que exalten la artesanía tradicional canaria y las labores del campo de siglos pasados.
Esta edición cuenta con una fuerte carga emocional, ya que se conmemora el 90 aniversario desde que el Liceo Taoro asumió la gestión estructural de la fiesta en 1936, otorgándole el formato moderno, vistoso y multitudinario que conocemos hoy en día. Por este motivo, el Ayuntamiento ha nombrado de forma póstuma como “Villero de Honor” a don César Hernández Martínez, quien fuera presidente de la sociedad cultural en aquel año clave y el verdadero motor del cambio de la fiesta que solo la pandemia de 2020 y 2021 logró frenar temporalmente.
La jornada no terminará con la llegada de las imágenes a El Calvario y la tradicional venia. La fiesta se trasladará de inmediato a los grandes bailes populares. La Plaza Franchy Alfaro vibrará con las actuaciones en directo de las orquestas Primera Marcha y Swing Latino, mientras que la emblemática Plaza del Ayuntamiento ofrecerá una atmósfera juvenil y dinámica con los ritmos mezclados por el reconocido DJ Renzzo El Selector, garantizando música y celebración hasta altas horas de la noche.