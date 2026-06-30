Vuelve la Ruta de la Tapa por La Laguna: comer por 4 euros con bebida incluida

La Ruta de la Tapa por La Laguna – San Benito Abad regresa este mes de julio convertida en una de las citas gastronómicas más esperadas del calendario estival del municipio. En su 18.ª edición, la iniciativa reunirá a 47 establecimientos de restauración, la cifra más alta de participación de los últimos años, que ofrecerán propuestas capaces de combinar la tradición gastronómica canaria con la creatividad y la innovación culinaria. La campaña se desarrollará del 1 al 31 de julio, con un precio único de 4 euros, que incluirá una tapa y una bebida.
La presentación de la nueva edición contó con la participación del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, concejal accidental de Comercio, Fran Hernández y el presidente de la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial (LLZC), Iván Pérez, quienes coincidieron en destacar el crecimiento de una iniciativa que se ha consolidado como una de las principales acciones de dinamización comercial y gastronómica del municipio.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que “esta propuesta gastronómica se ha perpetuado en el tiempo de la mano de los actos de las Fiestas de San Benito, como un ejemplo más del trabajo trasversal que hacemos entre todas las concejalías de este Ayuntamiento”.
“El éxito de esta ruta nos ayuda a consolidar el momento tan positivo que vive el municipio, en lo que se refiere a creación de empleo y las grandes cifras del sector de la restauración. Esta iniciativa se presenta como una gran ocasión para visitar y degustar La Laguna entre familiares y amistades y para apostar por el consumo de productos locales”, agregó el primer edil.
El concejal accidental de Comercio, Fran Hernández señaló que “la Ruta de la Tapa demuestra que la colaboración entre las administraciones y el tejido empresarial es la mejor herramienta para generar actividad económica, apoyar a nuestros establecimientos y seguir llenando de vida las calles de La Laguna”. El concejal destacó además que “esta iniciativa convierte la gastronomía en un atractivo más de las Fiestas de San Benito Abad, invitando a residentes y visitantes a descubrir la calidad de nuestra restauración y contribuyendo a fortalecer el comercio de proximidad”.
Por su parte el consejero delegado de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), Juan Antonio Alonso, puso en valor el papel de la gastronomía como elemento de promoción del producto local y del sector primario canario. “Campañas como esta permiten acercar al consumidor la riqueza de nuestra despensa y el talento de los profesionales de la restauración, generando nuevas oportunidades para los productores y reforzando la identidad gastronómica de Canarias como un valor diferencial”, afirmó.
El presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, destacó el crecimiento experimentado por la campaña y agradeció la implicación del sector. “Alcanzar los 47 establecimientos participantes supone un nuevo récord para la Ruta de la Tapa y confirma la confianza que los negocios depositan en esta iniciativa. Afrontamos esta edición con la ilusión de seguir creciendo y de superar los magníficos resultados obtenidos el pasado año, consolidando a La Laguna como uno de los grandes referentes gastronómicos y comerciales de Canarias”.
Las votaciones volverán a realizarse a través de la aplicación de La Laguna Zona Comercial, donde también podrá consultarse toda la información de la campaña, el mapa de establecimientos participantes y las bases del sorteo. Entre todas las personas que participen se sortearán tres vales de compra de 100 euros, que podrán canjearse en los establecimientos distinguidos con los tres primeros premios.
La edición de 2025 confirmó la consolidación de esta iniciativa como uno de los principales eventos gastronómicos del Archipiélago. Durante los primeros quince días de campaña se superaron las 100.000 tapas vendidas y, al cierre del mes, la cifra rebasó las 208.000 consumiciones, unos datos que la organización espera superar este año gracias al incremento del número de establecimientos participantes y al refuerzo de la campaña promocional, que incluirá acciones en medios de comunicación, redes sociales y la colaboración de creadores de contenido especializados.
Organizada por la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial (LLZC), con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), la Ruta de la Tapa y Volcanic Xperience volverá a invitar a la ciudadanía a recorrer los establecimientos participantes y descubrir propuestas gastronómicas elaboradas especialmente para la ocasión. Además de degustar las tapas, el público podrá ejercer de jurado popular, valorando las diferentes creaciones para elegir las ganadoras en las categorías de Tapa de Oro, Tapa de Plata y Tapa de Bronce.