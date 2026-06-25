Santa Cruz retira 15 coches abandonados: estos son los coches que pueden acabar en la grúa

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha intensificado, en los últimos días, la retirada de hasta una quincena de vehículos abandonados cuyos expedientes administrativos o situación así lo indicaba. Esta acción, realizada conjuntamente con la colaboración del servicio de grúas municipal, ha permitido quitar de las vías públicas muchos vehículos cuya situación se ha venido alargando por los complejos procedimientos administrativos y legales que deben cumplirse para retirar cada uno de estos coches. La colaboración de la ciudadanía también ha sido fundamental en estas labores que permiten mejorar el entorno urbano y liberar espacios en las calles del municipio.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que “cuidar Santa Cruz también significa mantener nuestras calles y nuestros barrios en las mejores condiciones posibles, actuando sobre aquellos elementos que generan problemas de convivencia, ocupan espacio público de manera indebida o afectan a la imagen y calidad de nuestro entorno urbano”. Bermúdez añade que “la retirada de vehículos abandonados es una actuación que contribuye a mejorar la seguridad, recuperar espacio para los vecinos y reforzar el cuidado diario que requiere una ciudad como Santa Cruz”.
Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Gladis de León, subraya que “el trabajo que realiza la Policía Local en esta materia es constante y requiere una importante labor administrativa y de inspección previa para garantizar todas las garantías legales”. De León explica que “proteger y cuidar los barrios también implica actuar sobre este tipo de situaciones que generan molestias vecinales, mejoran la percepción de seguridad y permiten recuperar espacios para el uso de la ciudadanía”.
Las intervenciones realizadas, entre ayer y hoy en los cinco distritos del municipio, permitieron que la mayoría de estos vehículos muchos de ellos en un estado ruinoso y que no podían desplazarse por sus propios medios fueran retirados por la grúa. Muchas personas pudieron comprobar cómo se desarrollaban estos trabajos en sus calles con vehículos que tenían varios expedientes de abandono desde hace bastante tiempo.
La Policía Local capitalina ya lleva unos meses reforzando la información y concienciación entre los propietarios de muchos de los vehículos abandonados y que mantienen un expediente abierto en la administración municipal para que los retiren de las vías públicas o, en muchos casos, realicen su cesión para poder ser llevados a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) y ser destruidos y descontaminados.
Hay que recordar que, en el primer semestre de 2026 se han iniciado un total de 304 expedientes administrativos para la declaración de vehículos abandonados en el municipio. Debido a la acción informativa y de gestión de la Policía capitalina en este periodo se había logrado retirar de las calles de Santa Cruz de Tenerife 13 vehículos abandonados, un procedimiento que se agiliza cuando los titulares de dichos vehículos deciden ceder el coche para su posterior destrucción. Esto evita posibles consecuencias a los titulares de los vehículos, así como la eliminación inmediata de un residuo sólido, en condiciones de seguridad, y la liberación de espacios en las vías urbanas.
En la actualidad, la tramitación de este tipo de expedientes se rige por el Real Decreto 06/2015, de 30 de octubre, que aprobó el texto refundido de la ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y que especifica qué se considera, legalmente, como un vehículo abandonado. Esta norma protege las garantías para los propietarios de vehículos, que pudieran parecer que están en situación de abandono, hace que la posible retirada deba cumplir con un estricto procedimiento, plazos de notificación, de presentación de alegaciones, y que no varíen las condiciones y estado del vehículo durante dicha tramitación.
Los agentes destinados en el Grupo de Vehículos Abandonados (GRUVA) de la Policía Local son los encargados de la tramitación y comprobaciones de la situación de estos vehículos. También es importante recordar el papel que juega la ciudadanía en estas cuestiones, ya que su información es fundamental en estos casos. De cualquier manera, hay que aclarar que, una vez se inspeccionan dichos casos no siempre se puede declarar que un vehículo está abandonado, independientemente del tiempo que pueda llevar estacionado, situación de suciedad o carencia de documentación necesaria para circular, por ejemplo, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA)
Recordatorio de condiciones para retirar un vehículo abandonado
En aplicación de la norma estatal solo se puede declarar que un vehículo está abandonado si permanece estacionado durante más de un mes en el mismo lugar y sin que en algún momento haya sido utilizado. Por esta causa hay muchos expedientes iniciados por el GRUVA que se corresponden a un mismo vehículo, generándose duplicidades administrativas y la extensión de los plazos para su retirada definitiva.
También debe cumplirse otros requisitos para tratar de retirar de las calles un vehículo abandonado, siendo determinante que dicho coche presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento. En ese devenir administrativo se realizan otras gestiones enmarcadas en la ordenanza municipal específica ya que, después de un período superior a diez días, la Policía Local procede a proponer una sanción al titular mientras que se hace un seguimiento de la situación del vehículo.