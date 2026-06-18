Los 10 restaurantes de sushi en Tenerife que arrasan en valoraciones y tienes que probar una vez en la vida

El sushi en Tenerife se ha convertido en una de las opciones gastronómicas más buscadas por quienes quieren salir a comer algo diferente, probar cocina japonesa o disfrutar de propuestas de fusión cada vez más presentes en la Isla.
Desde restaurantes especializados en nigiris, makis y sashimi hasta locales que combinan la cocina japonesa con sabores peruanos, chinos o mediterráneos, la oferta ha crecido hasta formar parte habitual de los planes gastronómicos de residentes y visitantes.
Tripadvisor recoge actualmente 89 resultados dentro de su categoría de restaurantes de sushi en Tenerife. Entre ellos, la plataforma destaca una selección de establecimientos ordenados por relevancia y valoraciones de los usuarios. En los primeros puestos aparecen nombres conocidos de la restauración asiática en la Isla, con propuestas muy distintas en estilo, precio y tipo de cocina.
El ranking de los mejores restaurantes de sushi en Tenerife
Según el listado de Tripadvisor, estos son los 10 mejores lugares en los que comer sushi en Tenerife:
- Sushi Amore
Encabeza el ranking con una valoración de 4,7 sobre 5 y más de 1.000 opiniones. Figura como restaurante de cocina japonesa y sushi, con un rango de precio medio.
- Kyomu Tenerife
Ocupa el segundo puesto con una puntuación de 4,7 y más de 400 opiniones. Su propuesta combina cocina china y japonesa.
- Ceviche N1
En tercera posición aparece este restaurante con una nota de 4,9. Su carta mezcla cocina japonesa y peruana, una combinación cada vez más popular entre quienes buscan sabores nikkei.
- Miishi Restaurante
Tripadvisor lo sitúa en cuarto lugar, con una valoración de 4,5 y cerca de 700 opiniones. Está incluido dentro de la categoría de cocina japonesa y sushi.
- Yakuza By Olivier Tenerife
El quinto puesto es para este restaurante, que aparece con una puntuación de 4,6. Su propuesta se mueve entre la cocina japonesa y el sushi, con un enfoque de gama media-alta.
- Misushi
Con una valoración de 4,7, Misushi se coloca entre los primeros puestos del listado. Tripadvisor lo vincula a la cocina japonesa y al marisco, con un rango de precio más elevado.
- Mahaya Sunset Club
El séptimo puesto lo ocupa este local, valorado con un 4,7. Su propuesta combina cocina mediterránea y sushi, una fórmula pensada para quienes buscan una experiencia más amplia.
- Kensei Contemporary Japanese
Con 4,7 de puntuación y más de 700 opiniones, Kensei Contemporary Japanese aparece como una de las opciones destacadas para quienes buscan cocina japonesa contemporánea en Tenerife.
- Imperial Tai Pan
Uno de los restaurantes con mayor volumen de opiniones del top 10. Tripadvisor lo sitúa con una nota de 4,7 y más de 5.000 reseñas, dentro de la categoría de cocina china y japonesa.
- Daiko Sushi Bar
Cierra los diez primeros puestos con una puntuación de 4,8. Su propuesta combina cocina japonesa y peruana, siguiendo la línea de los restaurantes de fusión.
Una oferta cada vez más amplia en la Isla
La lista refleja que comer sushi en Tenerife ya no se limita únicamente a los restaurantes japoneses tradicionales. En el ranking aparecen locales de cocina nikkei, asiática, china, peruana, mediterránea y de autor, lo que confirma la variedad de propuestas disponibles en la Isla.
También llama la atención el peso de las valoraciones de los usuarios. Algunos establecimientos destacan por su puntuación, mientras que otros lo hacen por acumular miles de opiniones, como ocurre con Imperial Tai Pan, uno de los nombres más consolidados dentro del listado.
Para quienes estén buscando dónde comer sushi en Tenerife, esta clasificación funciona como una guía rápida con algunas de las opciones mejor valoradas por los usuarios de Tripadvisor. La primera posición, por ahora, es para Sushi Amore, que se coloca como el restaurante de sushi mejor situado de la Isla en la plataforma.