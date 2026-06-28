Canarias encara el inicio de julio con un tiempo plenamente veraniego, aunque sin un escenario de calor extremo por ahora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para el Archipiélago una tendencia de temperaturas por encima de los valores normales en el arranque del mes, dentro de un contexto marcado por el alisio, los intervalos nubosos en el norte de las islas y un ambiente más soleado en las vertientes sur.
El comienzo de julio estará condicionado por un patrón habitual del verano canario: cielos más cubiertos a primeras y últimas horas en las zonas bajas del norte, apertura de claros durante las horas centrales del día y predominio del sol en el resto. Este tipo de situación suele dejar un contraste claro entre las vertientes expuestas al alisio y las zonas del sur y del interior, donde las temperaturas tienden a ser más altas.
El tiempo en Canarias en julio
La Aemet ya ha apuntado que los modelos meteorológicos señalan temperaturas superiores a los valores normales al menos hasta mediados de julio. Esto no significa necesariamente que Canarias vaya a vivir una ola de calor en el inicio del mes, sino que la probabilidad de que los termómetros se sitúen por encima de la media climática es mayor que la de un escenario fresco o dentro de lo habitual.
En cuanto a las temperaturas, el inicio de julio dejará un ambiente cálido, pero contenido en buena parte de las zonas costeras. Las capitales canarias se moverán en valores propios del verano, con mínimas suaves y máximas que, en función de la isla y la orientación, rondarán la franja de los 24 a 28 grados. En áreas de interior, medianías orientadas al sur y zonas poco expuestas al alisio, los termómetros pueden situarse por encima de esos registros durante las horas centrales del día.
El viento será otro de los protagonistas del arranque del mes. La Aemet prevé el predominio del nordeste, el clásico alisio, con posibilidad de rachas localmente fuertes o muy fuertes en zonas habituales de aceleración, especialmente en extremos sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Esta situación puede notarse con más intensidad en áreas expuestas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera o La Palma.
El alisio también ayudará a moderar las temperaturas en muchas zonas costeras, especialmente en las vertientes norte. Sin embargo, la sensación térmica puede ser más elevada en áreas resguardadas del viento y en puntos del sur, donde el sol tendrá más protagonismo y la nubosidad será mucho menos persistente.
La previsión no apunta, por ahora, a un episodio generalizado de calor extremo en Canarias durante los primeros compases de julio. La clave estará en la evolución de los próximos días y en si la masa de aire cálido gana presencia sobre el Archipiélago. De momento, el escenario más probable es el de un inicio de mes estable, veraniego y con temperaturas algo superiores a lo habitual.
La Aemet insiste en que las previsiones estacionales deben interpretarse con cautela. Sirven para detectar tendencias generales, como un verano más cálido de lo normal, pero no permiten confirmar con tanta antelación episodios concretos de calor intenso, calima o lluvias. Para eso será necesario seguir la predicción diaria y los avisos oficiales.
Así, Canarias comenzará julio con un tiempo muy propio del verano: alisios, nubes en el norte, más sol en el sur y temperaturas en ascenso respecto a los valores medios, aunque sin señales claras de una situación extrema en el arranque del mes.