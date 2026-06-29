Los veterinarios piden calma ante la leishmaniosis en Canarias: qué deben hacer los dueños de perros

El Colegio de la Profesión Veterinaria de Santa Cruz de Tenerife ha pedido calma a los propietarios de perros tras la preocupación generada por la presencia de leishmaniosis en Canarias. La institución recuerda que no se trata de una situación de alarma, sino de un escenario que exige información rigurosa, prevención y seguimiento veterinario.
El llamamiento llega después de que una información televisiva sobre casos de esta enfermedad en el Archipiélago haya generado inquietud entre numerosos dueños de animales. Los veterinarios insisten en que la clave está en acudir al profesional de confianza para valorar qué medidas preventivas son más adecuadas en cada caso.
La leishmaniosis canina es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de flebótomos infectados. Aunque su confirmación como enfermedad autóctona en Canarias supone un hecho relevante desde el punto de vista sanitario y científico, el Colegio subraya que no significa que todos los perros vayan a enfermar.
“La aparición de casos autóctonos no significa que todos los perros vayan a enfermar. Lo importante es que los propietarios sepan que existen medidas eficaces para proteger a sus animales y que deben consultar con su veterinario para establecer el protocolo más adecuado”, señalan desde la institución colegial.
Qué es la leishmaniosis y cómo se transmite
La leishmaniosis es una enfermedad causada por un parásito que se transmite a través de la picadura de flebótomos, unos insectos de pequeño tamaño que actúan como vectores. Su presencia es habitual desde hace años en buena parte del territorio peninsular y en zonas del área mediterránea.
Esa experiencia acumulada ha permitido desarrollar protocolos de prevención eficaces. En la práctica veterinaria, estos protocolos pueden incluir medidas repelentes, revisiones periódicas, diagnóstico precoz y seguimiento individualizado del animal, siempre bajo criterio profesional.
El Colegio de la Profesión Veterinaria de Santa Cruz de Tenerife advierte de que el principal riesgo en este momento no es solo sanitario, sino también informativo. Los mensajes difundidos sin suficiente contexto científico pueden provocar alarma innecesaria y llevar a decisiones precipitadas que no benefician ni a los animales ni a la salud pública.
Canarias, en una fase clave de prevención
Los veterinarios consideran que Canarias se encuentra ahora en una fase clave para actuar desde la prevención. El objetivo es evitar que la enfermedad alcance niveles de incidencia similares a los de otras comunidades autónomas donde la leishmaniosis es endémica desde hace décadas.
Por ello, la recomendación principal es clara: ante cualquier duda, los propietarios deben consultar con su veterinario. Cada perro puede requerir un protocolo distinto en función de su edad, estado de salud, entorno, hábitos de paseo, exposición a insectos y posibles factores de riesgo.
La institución colegial recuerda que el conocimiento es fundamental para proteger a los animales. También pide evitar conclusiones basadas en informaciones aisladas o mensajes alarmistas, especialmente cuando se trata de enfermedades emergentes o de nueva detección en un territorio.
Qué recomiendan los veterinarios a los dueños de perros
El Colegio insiste en tres ideas principales: prevención, diagnóstico precoz y seguimiento veterinario. Estas herramientas son actualmente las más eficaces para proteger la salud de los perros y contribuir al control de la enfermedad.
Los profesionales veterinarios son quienes pueden valorar qué medidas aplicar en cada caso. No todos los animales tienen el mismo nivel de exposición ni las mismas necesidades preventivas, por lo que la automedicación o la aplicación de productos sin supervisión no son recomendables.
La institución recalca que la aparición de casos autóctonos debe interpretarse como una llamada a reforzar la vigilancia, no como un motivo de pánico. La respuesta adecuada pasa por informarse bien, acudir al veterinario y aplicar medidas preventivas adaptadas a cada animal.