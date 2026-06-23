De un trabajo de fin de ciclo a llenar salas en La Laguna: la historia de la plataforma Virtual Wave que está cambiando el movimiento urbano en Tenerife

A veces, los proyectos se cumplen; otras muchas no, y otras veces, sin quererlo ni beberlo, en ese proceso de materialización se crean escenas y movimientos. Virtual Wave celebró su primer evento el 25 de mayo de 2023 en el Aguere Cultural. Dos años y medio después, el colectivo se ha consolidado como una de las plataformas de referencia para albergar conciertos del género urbano en Canarias y prepara su salto a formatos al aire libre en 2027.
Este pionero proyecto arrancó como trabajo de fin de ciclo de fer (Mollz) y José, dos de los cuatro fundadores, y tomó forma definitiva durante el verano de 2023, cuando se incorporaron Ferni y Charlie. La Virtual Wave con suidentidad consolidada se celebró el 7 de octubre de ese mismo año. Desde entonces, el colectivo no ha frenado su programación.
Sus impulsores detectaron un vacío en la oferta nocturna del archipiélago. “Mirábamos hacia fuera, Madrid o Barcelona, y veíamos que en la península ya existían desde hace tiempo clubes que daban voz a lo urbano”, explica Fer. La paradoja, añade, era que en la calle los jóvenes “escuchaban estos géneros”, pero aún no se había consolidado un espacio físico para consumirlos en directo. El nombre, reconocen, llegó por urgencia: lo propuso Fiero G, artista tinerfeño y uno de los más importantes estandartes de la nueva ola musical urbana canaria: “ya habíamos descartado una treintena de alternativas”.
Virtual Wave no se ajusta a una etiqueta, sus responsables se definen como un “híbrido entre promotora, sello y plataforma cultural”, incluso recientemente se han lanzado al mundo audiovisual, creando su primer videoclip musical y llevando a cabo la producción del mismo. “Operamos con la profesionalidad de una promotora, pero la motivación no es puramente comercial, también nos mueve un componente ir se basa en darle un impulso a la escena”, apunta Ferni.
La nómina de artistas que pasan por sus eventos se nutre en buena medida del entorno cercano del colectivo, con nombres como Fiero G, Ariel Inserte, Menso, Edisel o Mollz.
El proyecto ha contado desde sus inicios con el respaldo de figuras consolidadas del trap canario como West Dubai, que fue el primer artista consagrado en trabajar con ellos —repetirá colaboración este año en un proyecto aún sin desvelar— y Cruz Cafuné ha mostrado apoyo público a través de redes.
Virtual Wave y el techo de las Islas
El colectivo sitúa la escena urbana canaria en un momento de auge, aunque advierte de que “existe un techo en las islas”. Admiten que “cada vez hay más oportunidades, pero solo para un tipo de música muy concreto”. En ese sentido, indagan en la multifaceta del consumidor y los artistas canarios, pues “ambos perfiles se atreven a hacer y consumir música diferente”, sostiene Fer.
Ahí, defienden, encaja la función de Virtual Wave, “ofreciendo en Canarias el espacio que muchos artistas tendrían que buscar en Madrid o Barcelona”, afirman.
Sus impulsores deslizan también una crítica al encaje institucional del género. Ferni considera que “el problema no es que se vea la música urbana como un género de segunda, sino que las administraciones tienden a vincular el concepto de cultura canaria casi en exclusiva a la tradición”, dejando de lado los sonidos importados de fuera y con una tendencia moderna.
La consolidación del proyecto, sostienen, se mide en el público fidelizado. El colectivo asegura tener un núcleo “estable” que acude evento tras evento al margen del cartel y atribuye esa fidelidad a la “atmósfera de sus fiestas más que al reclamo puntual de un artista”.
Instagram para darse a conocer
Instagram ha sido la principal herramienta de proyección exterior y además obteniendo un movimiento orgánico en la calle.
De cara a 2027, Virtual Wave plantea su salto a eventos al aire libre, la consolidación de su línea de producción audiovisual y la “apertura de sinergias” con colectivos peninsulares para abrir mercado a sus artistas más allá del archipiélago. Su objetivo a medio plazo es que dentro de cinco años “se les recuerde como una de las piezas que ayudaron a que la música urbana en Canarias dejará de ser una anécdota” y pasará a ocupar un lugar comparable al que ya tiene a nivel estatal.