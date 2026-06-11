Asisten a 50 personas por golpes de calor e incidencias leves durante la visita del papa León XIV a Gran Canaria

Éxito organizativo y de seguridad en la primera parada de una cita histórica para el Archipiélago. La jefa de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montse Román, ha verificado que el dispositivo especial con motivo de la visita del papa León XIV a Gran Canaria se ha desarrollado “con total normalidad y sin incidencias destacables desde un punto de vista de la protección civil”.
El principal reto de la jornada, más allá de la histórica aglomeración de fieles para ver al Pontífice, han sido las condiciones climáticas reinantes en la Isla. Los servicios de emergencia tuvieron que asistir a unas 50 personas, debido a incidencias provocadas principalmente por “golpes de calor o por incidencias leves relacionadas con las altas temperaturas”. La rápida intervención de los equipos sanitarios impidió que ninguno de los casos revistiera gravedad.
Civismo entre los fieles y éxito de las guaguas
Desde la dirección de Protección Civil se ha querido elogiar de forma pública el comportamiento ejemplar de los miles de peregrinos que arroparon al papa en Gran Canaria. “Queremos destacar el comportamiento de las personas asistentes que han seguido las medidas de autoprotección y los consejos establecidos“, ha subrayado Román.
La movilidad, uno de los puntos que más preocupaba debido al masivo volumen de desplazamientos, funcionó a la perfección en los accesos. La jefa del servicio ha explicado que la ciudadanía colaboró de forma unánime y “se han utilizado mayoritariamente los aparcamientos disuasorios establecidos, así como el sistema de transporte en Guagua previsto” para canalizar de forma fluida el flujo de personas.
Coordinación sin fisuras en el PLATECA
El blindaje de seguridad de este evento de masas se coordinó al más alto nivel. Montse Román ha destacado que “la coordinación entre organismos y administraciones ha funcionado correctamente”, un trabajo conjunto que se ejecutó de forma directa “tanto a través del Comité Asesor del Plateca como con el Centro de Mando de la Policía Nacional”.
La eficacia de los recursos fijos en el propio sector del encuentro papal evitó que se saturaran las salas de emergencia de la comunidad autónoma. “El hecho de que el 112 apenas haya recibido llamadas demuestra que las incidencias se han resuelto mayoritariamente desde los puestos de coordinación establecidos en el territorio”, concluyó la responsable regional con un mensaje de agradecimiento a todos los cuerpos implicados.
Tras concluir los actos programados en Gran Canaria, el dispositivo de seguridad autonómico ya se prepara para la segunda fase del viaje papal, que tendrá lugar mañana viernes en Tenerife.