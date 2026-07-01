La Aemet no descarta un nuevo episodio de calor desde el sábado: casi 40 grados y noches tórridas en Canarias

El mes de julio ha arrancado con temperaturas altas en muchas zonas del país que irán a más con el paso de los días en los que se producirá un ascenso generalizado de los valores, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que no descarta una nueva ola de calor a partir del fin de semana.
En el caso concreto de Canarias, el jueves seguirá soplando el viento con fuerza que el viernes irá perdiendo intensidad. En general habrá intervalos nubosos en el norte de las Islas y estará más despejado en el sur.
La Aemet prevé hasta 38ºC este fin de semana
A partir del sábado es probable que se inicie un ascenso térmico que continuaría en los días siguientes con calor, también en Canarias con 38 grados en las islas orientales, como Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y los 36 en las occidentales.
Además, con noches muy cálidas en las que localmente podrían no bajarse de 30 grados en puntos de medianías del sur de Gran Canaria.
Situación de bloqueo
En los próximos días se espera una situación de bloqueo que se prolongará hasta el inicio de la semana siguiente en el conjunto del país, con altos geopotenciales sobre el territorio y una dana que ascenderá en latitud desde el norte de Canarias, situándose el fin de semana al oeste de la península ibérica.
Estos dos elementos favorecerán, según la Aemet, el desplazamiento hacia el norte de la masa seca y muy cálida que actualmente afecta a la mitad sur peninsular, lo que, unido a la elevada insolación propia de esta época del año, dará lugar a un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes a partir del sábado 4, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular.
Con ello, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables, con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas. Además, aumentará el peligro de incendio cuando el posible acercamiento de la dana dé lugar a un aumento de la inestabilidad, generándose tormentas vespertinas de escasa precipitación en áreas montañosas.
El domingo se alcanzarán los 40ºC en distintos puntos de Galicia, podrían superarse los 40 a 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y por la noche no se bajará de 22 a 24ºC en zonas del Mediterráneo, zona centro y mitad sur, incluso habrá alguna noche tórrida. También es probable que las altas temperaturas afecten al archipiélago canario, según ha explicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.
Si los pronósticos no cambian, según la Aemet el calor intenso podría continuar hasta al menos mediados de la semana, aunque el organismo público reconoce que actualmente es difícil precisar la extensión espacial y temporal del fenómeno, pudiendo conformarse una ola de calor a partir del domingo 5, aunque todavía con moderada incertidumbre.
El escenario más probable es que el miércoles 8 se den descensos térmicos en el centro y norte, mientras que en el sur podrían continuar localmente los ascensos. Todo ello además con tiempo “muy estable y ausencia de lluvias”, salvo por algún chubasco disperso acompañado de tormenta en zonas de montaña.
Ya este pasado martes, 30 de junio, se superaron los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, hoy miércoles suben un poco más las temperaturas en el sur peninsular y podrán superarse los 40 grados en ciudades como Toledo, Cáceres o Sevilla y los 42 grados podrán superarse en Badajoz.
El contrapunto será el norte, donde habrá un descenso térmico y en Santander, Bilbao o Pamplona rondarán los 23 a 25 grados de máxima. Además, este día soplará el cierzo con intensidad en zonas del norte peninsular. Habrá lluvias débiles en el Cantábrico y algunas tormentas, en general aisladas, en el Pirineo, Sistema Ibérico e Interior de Mallorca.
El jueves la situación será parecida. Tiempo estable y alguna tormenta por la tarde en zonas de montaña del este. Se superarán los 35 grados en puntos del nordeste, los 38 en el Valle del Tajo y los 40 a 42 en el Guadiana y Guadalquivir.
Para el viernes se espera nueva subida de las temperaturas por el norte y a este día se superarán los 34 grados en el sur de Galicia, Meseta Norte y los 36 en el nordeste y zona centro y de nuevo 40 grados o más en los valles del sur de la Península. Este día también podría haber alguna tormenta en zonas de montaña.
El sábado volverán a subir las temperaturas ligeramente y el domingo lo harán de forma notable, sobre todo en el tercio norte peninsular. Este día, el domingo 5 de julio, se superarán ya los 35 grados en amplias zonas de Galicia y hasta 40 grados llegará Orense.
En Galicia, concretamente, va a ser un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad, al ser generalizado.
En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se rondaran los 40 o 42 grados, con madrugadas calurosas en las que no se habrá bajado de 25 grados en Cáceres, Jaén, Cádiz o Sevilla.
A partir del lunes 6 crece la incertidumbre, pudiendo extenderse los ascensos más significativos a puntos del este, sur y Baleares, aunque sin pasar de moderados. Con ello, se podrían alcanzar los 38ºC de forma bastante generalizada en La Mancha, así como en puntos de la meseta Norte, interior del sudeste peninsular y de Mallorca.