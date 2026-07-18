La Aemet anuncia temperaturas de hasta 34 grados y fuertes vientos en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo un aumento de las temperaturas en Canarias, con termómetros que podrán alcanzar localmente los 34 grados en Gran Canaria.
La previsión meteorológica destaca cielos despejados con calima ligera en altura y la probabilidad de rachas de viento alisio ocasionalmente muy fuertes en zonas del sureste y noroeste del Archipiélago.
El estado de la mar empeorará en la costa del Archipiélago, donde se espera viento del norte o nordeste con fuerza 4 o 5, que arreciará a intensidad 6 y 7, provocando marejada o fuerte marejada.
La Aemet prevé además mar de fondo del nordeste con olas de uno a dos metros de altura y una visibilidad regular o mala debido a la suspensión de polvo sahariano.
Previsión de la Aemet en Canarias, isla a isla
La situación meteorológica por islas en la provincia occidental detalla un ambiente caluroso en las zonas de medianías y costas del sur.
- Tenerife: Cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en las franjas costeras del norte al principio y al final del día. Se espera calima ligera en niveles altos y termómetros estables, con ligeros ascensos en el interior del sur y del oeste. La Aemet no descarta alcanzar los 30 grados en el litoral sur del área metropolitana y en el sur de la Isla. El viento alisio soplará con intervalos fuertes en el sureste y en el extremo noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes. En la capital, Santa Cruz de Tenerife, la mínima será de 24 grados y la máxima llegará a los 30 grados.
- La Gomera: Predominio de cielos despejados e intervalos nubosos en las zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Presencia de calima ligera en altura y máximas en ligero ascenso en el interior sur y oeste, donde se rozarán los 30 grados. El viento soplará con fuerza en las vertientes sureste y oeste, con riesgo de rachas muy fuertes al acabar el día. En San Sebastián de la Gomera el termómetro oscilará entre los 24 y los 28 grados.
- La Palma: Cielos poco nubosos con algunos intervalos más compactos en zonas bajas del norte y del este. Ligero aumento de las temperaturas máximas en el interior, con posibilidad de alcanzar los 30 grados en la vertiente oeste. El viento alisio registrará intervalos fuertes en las franjas costeras del sureste y del noroeste, donde pueden producirse rachas puntualmente muy fuertes. Santa Cruz de La Palma registrará valores de entre 22 y 28 grados.
- El Hierro: Ambiente despejado con intervalos de nubes bajas en el norte y calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios, excepto ligeras subidas en el interior del sur, donde se podrían tocar los 30 grados de forma local. El viento alisio dejará rachas puntualmente muy fuertes en el sureste y el extremo noroeste a primeras y últimas horas. En Valverde se prevé una jornada más fresca, con mínimas de 18 grados y máximas de 21 grados.
Por su parte, la provincia oriental registrará los valores térmicos más altos de toda la jornada en las medianías orientadas al sur.
- Gran Canaria: Cielos despejados con intervalos de nubes bajas en el norte. La calima ligera afectará a los niveles altos. Las temperaturas máximas subirán de forma ligera en el interior del sur y del oeste, zonas donde se alcanzarán o superarán los 32 a 34 grados. El viento alisio soplará con carácter fuerte en el sureste y el noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes al final del día. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros registrarán una mínima de 23 grados y una máxima de 28 grados.
- Lanzarote: Predominio de cielos despejados con algunos intervalos en el oeste a primeras y últimas horas y calima en altura. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque el termómetro podría alcanzar los 30 grados en el sureste. El viento alisio traerá intervalos fuertes en el interior de la mitad sur, con rachas muy fuertes en la segunda mitad del día. En Arrecife se esperan valores de entre 23 y 29 grados.
- Fuerteventura: Cielos despejados con intervalos de nubes bajas en la costa oeste al amanecer y al anochecer. Las temperaturas continuarán sin apenas cambios, pero la Aemet confirma que en la mitad sur de la Isla se alcanzarán o superarán los 30 grados. El viento alisio registrará intervalos localmente fuertes al sur de Jandía, con riesgo de rachas ocasionalmente muy fuertes. Puerto del Rosario registrará mínimas de 22 grados y máximas de 28 grados.