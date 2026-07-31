Sanidad ordena la retirada de varios lotes de chips de manzana y salchichón ibérico por Salmonella

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de Salmonella spp. en un lote de chips de manzana de la marca Rossmann.
La notificación fue trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) tras las pruebas de autocontrol de la propia empresa.
El producto afectado se comercializa bajo el nombre Genuss Plus Kids Bio Chips de Manzana, en bolsas de plástico de 35 gramos y con fecha de caducidad fijada para el 24 de febrero de 2027 (código EAN: 4068134196903).
La distribución inicial de este aperitivo ecológico se ha realizado en la cadena de supermercados Rossmann, cuya sede en España se ubica en la Comunidad Valenciana, aunque las autoridades no descartan su venta en otras autonomías.
Retirada del producto y recomendaciones
La AESAN recomienda a las personas que tengan este aperitivo en sus domicilios que se abstengan de consumirlo y procedan a su devolución en el punto de compra. La empresa distribuidora ya ha publicado la nota de aviso y ha iniciado la retirada de los lotes afectados de sus establecimientos para cumplir con la legislación alimentaria vigente.
En caso de haber ingerido este aperitivo y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis —principalmente diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza—, Sanidad aconseja acudir de inmediato a un centro de salud.
Síntomas y riesgos de la salmonelosis
La salmonelosis es una de las infecciones de transmisión alimentaria más comunes en la Unión Europea, causada por bacterias del género Salmonella. Los síntomas aparecen habitualmente entre 12 y 36 horas después de la ingesta de alimentos contaminados y la enfermedad suele prolongarse entre dos y siete días.
Aunque la mayoría de los casos cursan de forma leve, la deshidratación provocada por los vómitos y la diarrea puede ser grave en niños pequeños, ancianos y personas inmunodeprimidas. Aproximadamente un 5% de los pacientes sufre complicaciones sistémicas graves, por lo que las autoridades sanitarias insisten en extremar la precaución y revisar las despensas.
Ampliación de la alerta por Salmonella en salchichón
La AESAN ha actualizado la alerta sanitaria por Salmonella (Ref. ES2026/469) tras recibir una nueva notificación de las autoridades de Castilla y León. La inspección autonómica ha confirmado la ampliación de la retirada a nuevos lotes de un embutido distribuido en el mercado nacional.
El producto implicado es el salchichón Vela ibérica de la marca Díaz, comercializado en formato envasado en plástico con un peso por unidad de 250 gramos y conservación a temperatura ambiente.
Los lotes y fechas de consumo preferente afectados por esta ampliación son los siguientes:
- Lote 260513: consumo preferente 13/05/2027
- Lote 260406: consumo preferente 06/04/2027
- Lote 260413: consumo preferente 13/04/2027
- Lote 260421: consumo preferente 21/04/2027
- Lote 260427: consumo preferente 27/04/2027
- Lote 260428: consumo preferente 28/04/2027
- Lote 260504: consumo preferente 04/05/2027
- Lote 260519: consumo preferente 19/05/2027
Los productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la alerta. Las autoridades sanitarias piden a los ciudadanos que revisen sus despensas y se abstengan de consumir cualquiera de las unidades pertenecientes a estos lotes. Si se presentan síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza tras su ingesta, se aconseja consultar con un médico.