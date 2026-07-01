Andrea Oliva regresa a Papagayo Tenerife con una de las sesiones más esperadas del verano

Papagayo Tenerife continúa apostando por los grandes nombres de la música electrónica internacional con la confirmación de Andrea Oliva como protagonista de una nueva edición de Essence.
El prestigioso DJ y productor suizo actuará el próximo sábado 4 de julio de 2026, junto a Alex Wellman y Luis Groove, en una sesión que se desarrollará desde las 23:00 hasta las 05:00 horas y que promete convertirse en una de las grandes citas del verano en Canarias.
Considerado uno de los artistas más sólidos de la escena house y techno mundial, Andrea Oliva ha construido su carrera de forma completamente orgánica. Su pasión por la música comenzó a los 13 años, cuando aprendió a pinchar de manera autodidacta. Poco después trabajó en una tienda de discos, donde desarrolló un profundo conocimiento musical gracias a una extensa colección de promociones exclusivas procedentes de toda Europa.
Su talento le abrió rápidamente las puertas de algunos de los clubes más importantes de Suiza, convirtiéndose en DJ residente de salas como Terminus y Pravda. Aquella etapa marcó el inicio de una trayectoria internacional que, con el paso de los años, lo llevaría a convertirse en uno de los nombres imprescindibles del circuito electrónico.
En 2004 recibió su primera invitación para actuar en Space Ibiza, un momento que supuso un punto de inflexión en su carrera. Desde entonces ha consolidado una brillante faceta como productor, publicando música en algunos de los sellos más prestigiosos de la industria como VIVa Music, Saved Records, Be As One, Cadenza, Hot Creations, Desolat, Truesoul, Moon Harbour, Relief, Rejected, Kaluki, Circus o Rawthentic, entre muchos otros.
Sus producciones han cosechado un enorme reconocimiento internacional. Trabajos como los EP Click Off y Scene alcanzaron el Top 10 de Beatport, mientras que sus remezclas para artistas y grupos como Thick Dick, Groove Armada, Tiga o Catz N Dogz se han convertido en auténticos himnos de las pistas de baile.
Como artista en directo, Andrea Oliva también ha firmado algunos de los momentos más destacados de la música electrónica en la última década. Fue residente y cabeza de cartel de “Andrea Oliva & Friends” en Hï Ibiza, una de las discotecas más importantes del mundo, además de participar en festivales de referencia como Tomorrowland, Dreambeach, Sonus, DGTL, Sunwaves, Kappa Futur, Medusa, Sunrise o A Summer Story.
Su prestigio internacional se completa con actuaciones para Boiler Room, Mixmag Lab, DJ Mag Sessions, dos ediciones del prestigioso Essential Mix de BBC Radio One, una retransmisión en directo junto a Pete Tong desde Ibiza y una memorable actuación en el escenario principal de la Zurich Street Parade ante más de un millón de personas.
Ahora, el público de Papagayo Tenerife tendrá la oportunidad de disfrutar de uno de los dj más influyentes del panorama electrónico actual. La cita tendrá lugar el sábado 4 de julio de 2026, dentro del ciclo Essence, una noche que volverá a reunir música, producción y ambiente de primer nivel en uno de los espacios de ocio más emblemáticos de la isla. Las entradas ya se encuentran disponibles desde 15 euros.