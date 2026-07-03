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Arona ‘peina’ Los Cristianos en busca de plazas de aparcamiento

Se proyectan varias actuaciones en el núcleo; la de mayor envergadura, junto al puerto, plantea más de 800 plazas, una dimensión que genera denuncias en el Ayuntamiento
Arona ‘peina’ Los Cristianos en busca de plazas de aparcamiento
Aparcamientos en el entorno del Centro Comercial Parque Santiago VI. / Mihail Schwarz
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El Ayuntamiento de Arona maneja un paquete de actuaciones para ampliar la oferta de aparcamiento en Los Cristianos, ante la falta de plazas que se concentra en los entornos de mayor ocio y afluencia, el puerto, el centro urbano y las áreas de playa.

Las propuestas se reparten entre distintos puntos del núcleo costero y conviven con dudas del propio Consistorio sobre el formato que debe adoptar la solución.

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La iniciativa de mayor tamaño y más firme cuenta a día de hoy con un anteproyecto (y paradójicamente, con la mayor oposición municipal y vecinal, como se evidenció en una reciente manifestación) y se localiza en el entorno actual del puerto donde se encuentra la bolsa de parkings.

Allí, se proyecta una instalación de tres plantas y más de 800 plazas. Ante la falta de información técnica acerca del mamotreto proyectado, tanto vecinos del núcleo como el grupo de gobierno reclaman a Puertos del Estado, quien ha propulsado dicha ampliación, “las características técnicas exactas del proyecto”.

El consistorio quiere una ampliación de superficie o que se soterre y no un edificio para vehículos en el muelle aronero, que causaría un considerable impacto visual.

Entre las propuestas sobre la mesa figura el soterramiento de aparcamiento en la avenida Habana, una recta en la que se integran zonas comerciales, de restauración y donde se estacionan diariamente miles de coches para acceder a la playa de Las Vistas, El Camisón y Los Cristianos.

Rotonda próxima al muelle

En esa misma avenida, el Ayuntamiento de Arona contempla otra actuación en el área de la rotonda de acceso al puerto, donde se plantea retirar zona verde para levantar una estructura destinada a estacionamiento.

A ellas se suma el aparcamiento previsto en los aledaños del estadio Antonio Domínguez, en el entorno del Hospiten, con unas 500 plazas proyectadas. La licitación de la actuación llegó a concederse hace varios años a una empresa, pero el contrato ahora debe resolverse con la empresa que lo ganó.

El conjunto de proyectos se produce poco después de que el pleno municipal aprobara cambiar de empresa para explotar el aparcamiento soterrado de Los Cristianos, una instalación de más de 100 plazas que ha quedado corta para las necesidades del núcleo.

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