Un asteroide llevará el nombre de una científica del Instituto de Astrofísica de Canarias

La Unión Astronómica Internacional (IAU) ha aprobado la denominación del asteroide (20747) Tanialepivert en honor a la investigadora postdoctoral del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Tania Le Pivert Jolivet por sus contribuciones al estudio de los asteroides primitivos.
El anuncio se realizó durante la conferencia internacional Asteroids, Comets, Meteors (ACM 2026), celebrada del 6 al 10 de julio en Poznań (Polonia), ha informado este martes el IAC.
El asteroide fue descubierto el 8 de enero de 2000 por el proyecto LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research), desde el Laboratorio Lincoln en Socorro, Nuevo México (Estados Unidos).
La denominación reconoce las contribuciones científicas de Le Pivert Jolivet al estudio de la composición de los asteroides primitivos, una línea de investigación destinada a profundizar en el conocimiento sobre el origen y la evolución del Sistema Solar.
La investigadora desarrolla su trabajo en el IAC analizando la composición de estos pequeños cuerpos mediante espectros en los rangos visible e infrarrojo obtenidos con telescopios terrestres y espaciales, así como a través del análisis en laboratorio de muestras de asteroides traídas a la Tierra por misiones espaciales.
“Es un gran honor recibir este reconocimiento en la cena de gala de la ACM. En un entorno académico lleno de presión y dudas, resulta realmente gratificante que la comunidad científica te reconozca. Esto supone una fuente de motivación para seguir investigando”, ha señalado Le Pivert Jolivet.
Con esta designación, se convierte en la quinta investigadora vinculada al IAC que da nombre a un asteroide, después de Julia de León, Javier A. Licandro, Miquel Serra-Ricart y Eri Tatsumi.
La aprobación figura en el boletín del 9 de julio de 2026 del Working Group for Small Body Nomenclature (WGSBN) de la Unión Astronómica Internacional, que dio luz verde a la denominación de 208 nuevos planetas menores.