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Aterrizaje de emergencia en Tenerife: un pasajero sufre un infarto en pleno vuelo

El avión aterrizó en Tenerife Sur después de una hora y 15 minutos de producirse la alerta médica
Confirmado el origen: los 12 menores hospitalizados se intoxicaron antes de volar a Lanzarote
Imagen de archivo de un vuelo. DA
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Un vuelo que cubría la ruta entre Río de Janeiro y Ámsterdam tuvo que desviarse este lunes al aeropuerto de Tenerife Sur debido a una urgencia médica registrada a bordo, según ha informado Controladores Aéreos.

La aeronave transitaba por fuera del espacio aéreo de Canarias cuando una pasajera de 67 años comenzó a sufrir síntomas compatibles con un posible infarto.

Ante la situación, la tripulación decidió modificar la ruta y dirigirse al aeropuerto Tenerife Sur para que la mujer pudiera recibir asistencia sanitaria lo antes posible.

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Desde el control aéreo se coordinó con el aeropuerto la atención médica en tierra y se facilitó a la aeronave la ruta más directa posible hacia la Isla.

Finalmente, el avión aterrizó en Tenerife Sur algo más de una hora y 15 minutos después de producirse la alerta médica.

Controladores Aéreos ha trasladado sus deseos de una pronta recuperación a la pasajera afectada.

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