Aterrizaje de emergencia en Tenerife: un pasajero sufre un infarto en pleno vuelo

Un vuelo que cubría la ruta entre Río de Janeiro y Ámsterdam tuvo que desviarse este lunes al aeropuerto de Tenerife Sur debido a una urgencia médica registrada a bordo, según ha informado Controladores Aéreos.
La aeronave transitaba por fuera del espacio aéreo de Canarias cuando una pasajera de 67 años comenzó a sufrir síntomas compatibles con un posible infarto.
Ante la situación, la tripulación decidió modificar la ruta y dirigirse al aeropuerto Tenerife Sur para que la mujer pudiera recibir asistencia sanitaria lo antes posible.
Desde el control aéreo se coordinó con el aeropuerto la atención médica en tierra y se facilitó a la aeronave la ruta más directa posible hacia la Isla.
El vuelo en ruta Río-Ámsterdam, transitando por fuera de espacio aéreo de #Canarias sufre una urgencia médica a bordo (pasajera de 67 años que sufre posible infarto).— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) July 20, 2026
La tripulación decide desviarse al aeropuerto de #Tenerife Sur para atender a la pasajera. Se coordina con el… pic.twitter.com/SPdrIUQxBo
Finalmente, el avión aterrizó en Tenerife Sur algo más de una hora y 15 minutos después de producirse la alerta médica.
Controladores Aéreos ha trasladado sus deseos de una pronta recuperación a la pasajera afectada.