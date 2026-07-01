Atropellan a una menor de 16 años en La Laguna

Una menor de 16 años ha resultado herida de carácter moderado tras ser atropellada por un turismo este miércoles en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El suceso se produjo a las 11:23 horas en la calle Juan Pedro García, en la zona de Gracia. A esa hora, el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona había sido atropellada en la dirección indicada.
El Centro Coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de la Policía Local.
El personal sanitario asistió en el lugar a la afectada, que en el momento inicial de la atención presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
Por su parte, la Policía Local se hizo cargo de las diligencias y realizó el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del atropello.