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Piden ayuda para encontrar a Roimer, un joven desaparecido en Canarias

Fue visto por última vez el 20 de julio en Las Palmas de Gran Canaria
Piden ayuda para encontrar a Roimer, un joven desaparecido en Canarias
La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar al joven Roimer.
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La Policía Nacional ha solicitado este viernes colaboración ciudadana para encontrar al joven Roimer Fernando S. L., de 22 años, que lleva desaparecido desde el 20 de julio y fue visto por última vez en Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, Roimer mide 1,70 metros, y tiene el pelo rizado y corto de color negro, mientras que sus ojos son de color marrón.

Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero del joven.

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También se puede contactar mediante un formulario habilitado en la web oficial del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior.

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