Más de 12.000 personas, en el Baile de Magos de San Benito más futbolero

La Laguna vivió anoche una de sus citas más especiales y esperadas del año con la celebración del gran Baile de Magos por San Benito Abad. Más de 12.000 personas, según datos oficiales de la Policía Local del municipio, se acercaron hasta el recinto habilitado para ocupar las 670 mesas que se pusieron a disposición de la ciudadanía por parte del Ayuntamiento, las cuales se acompañaron de tres pantallas gigantes para que los asistentes pudieran presenciar el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ensalzó el magnífico ambiente que se vivió entre el casco histórico y Marqués de Celada, “donde nadie ha querido perderse esta cita que ya es una referencia a nivel insular y regional, gracias a la gran expectación que ha ido generando en los últimos años. Este gran ambiente lagunero de folías e isas se ha aderezad con el aroma de los platos típicos y el colorido de nuestras vestimentas representativas, regalándonos una estampa para el recuerdo”.
Música canaria que, al comienzo de la cita, quedó relegado ante los gritos de gol de La Roja, que contribuyeron a una celebración tradicional, pero un tanto atípica al coincidir la hora de ambos eventos, el cultural y el deportivo.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, agradeció “la implicación de los grupos musicales, asociaciones y entidades que cada año engrandecen estos festejos con su empeño y dedicación, especialmente los vecinos del entorno de San Benito. Las danzas regionales o el sonido del timple y las chácaras anuncian que La Laguna está de celebración por todo lo alto y que nos queda un fin de semana intenso por delante”.
La agenda musical de este abarrotado Baile de Magos arrancó a los pies de la torre de La Concepción, pasada las 21.30 horas, al término del partido, y de la mano de las agrupaciones Guantejina, San Borondón, Aguaribay, Princesa Iraya y El Chirato.
Posteriormente sonaron los primeros acordes de las parrandas del escenario en la calle Marqués de Celada y, una hora después, se iniciaban las actuaciones de las orquestas canarias en el de San Benito (Maquinaria, Tropin y Sabrosa) y en el emplazado en las proximidades del antiguo torreón de luz de la plaza de La Concepción (Cuevas de Lino, Los Muchachos y La Cirila).
La noche transcurrió sin incidentes reseñables, tal y como certificó el dispositivo de seguridad del evento, en el que tomaron parte Policía Local, Policía Nacional, Policía Canaria, Protección Civil y Guardia Civil.
Esta cita marca el inicio de un ajetreado fin de semana en La Laguna, que tendrá su continuidad hoy con el Baile de Magos Infantil, el paseo de las agrupaciones de mayores y el Festival 8 Islas. El plato fuerte llegará mañana, con la Romería Regional de San Benito Abad.