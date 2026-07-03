Entra en vigor en el BOE: nuevas ayudas para reparar infraestructuras dañadas por emergencias en Canarias

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes, 3 de julio, la convocatoria de subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial e insular, una línea de ayudas que incluye a Canarias entre los territorios afectados por emergencias de protección civil registradas entre el 10 de febrero y el 30 de marzo de 2026.
La resolución, firmada por la Secretaría de Estado de Política Territorial, se enmarca en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de abril y tiene como finalidad financiar obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios públicos dañados por esos episodios.
Según recoge el BOE, podrán beneficiarse de estas subvenciones las diputaciones provinciales o forales, los cabildos y consejos insulares, así como las administraciones de comunidades autónomas uniprovinciales cuyo territorio esté incluido en el ámbito de la convocatoria. En el caso de Canarias, la publicación resulta especialmente relevante por la inclusión expresa del Archipiélago entre las comunidades autónomas afectadas.
Las ayudas están dirigidas a proyectos vinculados directamente con los daños provocados por las emergencias detalladas en el anexo de la convocatoria. Entre las actuaciones financiables figuran obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal y de mancomunidades, además de la red viaria de diputaciones, cabildos o consejos insulares.
El plazo para presentar las solicitudes se abrirá a las 9:00 horas del día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE y permanecerá abierto hasta las 15:00 horas del 30 de julio de 2026. La tramitación deberá realizarse exclusivamente de forma electrónica a través de la aplicación AURA – Subvenciones a Entidades Locales ante catástrofes naturales, disponible en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
La convocatoria se aplica a territorios afectados por emergencias de distinta naturaleza en varias comunidades autónomas: Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia.
El objetivo de esta línea de subvenciones es que las administraciones titulares de las infraestructuras dañadas puedan acometer las obras necesarias para recuperar servicios públicos esenciales y reparar vías o instalaciones afectadas por los episodios incluidos en la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
Las bases reguladoras de estas ayudas se encuentran en la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, que regula las subvenciones destinadas a ejecutar obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios municipales y de mancomunidades como consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de diputaciones, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales.