Confirmado por Emergencias: Canarias activa la prealerta por calor desde este miércoles

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado oficialmente la situación de prealerta por temperaturas máximas en toda la comunidad autónoma.
La medida, tomada en base a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes, comenzará a aplicarse a partir de las 11:00 horas de este miércoles 29 de julio.
El episodio térmico dejará registros que podrán alcanzar los 38 ºC en zonas de interior y medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria de cara al fin de semana.
La masa de aire cálido y seco, de origen africano, afectará inicialmente con mayor intensidad a las islas orientales, especialmente a Gran Canaria. Sin embargo, la predicción oficial advierte de que el calor se intensificará y extenderá progresivamente al resto del Archipiélago a partir del viernes y durante todo el fin de semana.
Qué se sabe de la prealerta y previsión por islas
Según la declaración firmada por la Dirección Técnica de Emergencias, los modelos meteorológicos muestran la entrada de aire seco continental africano que mantendrá temperaturas altas durante varios días. Los valores térmicos previstos para las diferentes Islas reflejan el siguiente impacto:
- Gran Canaria: Temperaturas máximas iguales o superiores a 34 ºC en zonas de interior y medianías del sur y oeste. En estas mismas áreas se prevé que los termómetros alcancen puntualmente los 38 ºC al inicio del fin de semana.
- Fuerteventura: Registros de hasta 33 ºC en zonas del interior.
- Tenerife: Termómetros entre 32 ºC y 33 ºC en sectores del interior, sin descartar que el episodio se extienda posteriormente a otras islas del Archipiélago.
El fenómeno vendrá acompañado de una inversión térmica baja, que se situará en torno a los 400 metros de altitud en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en las islas occidentales, descendiendo progresivamente. Esta estructura favorecerá un ambiente especialmente cálido y seco en medianías y zonas altas.
Calima, evolución y seguimiento de la emergencia
Además del ascenso térmico, la entrada de aire africano podrá ir acompañada de calima débil, principalmente en las islas orientales, aunque en un inicio no se prevén concentraciones significativas de polvo en suspensión en superficie.
Dada la duración prevista del episodio, la Dirección General de Emergencias mantendrá un seguimiento continuo de la situación. Las autoridades autonómicas advierten de que el nivel de activación o el ámbito territorial podrán modificarse en función de las actualizaciones meteorológicas y de las alertas que emita la Aemet.