Cañas y Camarones congrega a miles de personas en las piscinas de Bajamar

Las piscinas naturales de Bajamar, en el municipio de La Laguna, revalidaron este sábado su condición de epicentro del verano lagunero. Miles de residentes y visitantes abarrotaron el litoral costero con motivo de la tercera edición del festival gastronómico y comercial Cañas y Camarones, una cita de nueve horas ininterrumpidas que fusionó la cocina marinera, el producto pesquero de proximidad y la música en directo en la isla de Tenerife.
La gran novedad de esta edición fue su traslado estratégico al mes de julio de 2026. Según explicaron los organizadores, el cambio de fecha garantizó que las capturas locales se encontraran en su momento óptimo de consumo. Gracias a ello, el sector pesquero de la comarca noroeste distribuyó cerca de 1.000 kilogramos de camarones frescos entre los diferentes establecimientos de restauración especializados que participaron en el paseo marítimo.
Fran Hernández: “Se han superado todas las expectativas”
El concejal accidental de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, Fran Hernández, afirmó que el evento generó un importante retorno económico para el comercio local y los restauradores de la zona. Hernández recordó que esta iniciativa nació originalmente para conmemorar el 60 aniversario de la declaración de Bajamar como Destino de Inés Turístico y que, en apenas tres ediciones, ya se ha consolidado en el calendario estival de las Islas.
El éxito de Cañas y Camarones refleja la tendencia al alza del turismo gastronómico en las Islas Canarias, un modelo que busca diversificar la oferta alojativa tradicional mediante la puesta en valor de los productos de kilómetro cero. La comercialización directa de especies locales como el camarón de La Laguna actúa, además, como un balón de oxígeno para las cofradías de pescadores del norte de Tenerife, permitiendo mantener la actividad del sector primario frente a los desafíos de los canales de distribución masivos.
Apoyo institucional al producto marino de kilómetro cero
La dinamización comercial del litoral contó con el respaldo de las principales administraciones públicas del Archipiélago. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que la combinación de tradición, paisaje y gastronomía posiciona a la Isla como un destino auténtico y de calidad. En esta línea, el vicepresidente insular de Turismo, Lope Afonso, subrayó que la colaboración interadministrativa es clave para dar visibilidad a los productores locales y atraer a visitantes interesados en experiencias identitarias.
Por su parte, el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes Hernández, y el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso, hicieron hincapié en el valor patrimonial del oficio de la mar. Ambos representantes destacaron que los 1.000 kilos de crustáceos vendidos representan el esfuerzo diario de las tripulaciones artesanales de la comarca. La jornada se completó con un mercado de artesanía y tendencias que dio visibilidad a 13 marcas de pequeños emprendedores locales, complementado con seis actuaciones musicales simultáneas junto a las piscinas.