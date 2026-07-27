Cinco barrios de Tenerife y Gran Canaria superan el 27% de paro

Los barrios de Cuesta Piedra, San Pío X y Barrio Nuevo de Santa Cruz de Tenerife y Jinámar y El Lasso de Las Palmas de Gran Canaria son los que mayor tasa de personas en situación desempleo, acumularon en el segundo trimestre del año, superando el 27%, cifra que duplica la media regional de paro en ese periodo, del 13,3%.
En el lado contrario, los barrios con menores tasas de desempleo registrado fueron El Cable (4,9%) y La Concha (3,2%) en Arrecife, Ciudad del Mar (5,8%) y La Minilla (6%) en las Palmas de Gran Canaria, Playa de las Américas (6,1%) y Chayofa (6,8%) en Arona y Las Mimosas (4,2%) y Tristán (6,1%) en Santa Cruz de Tenerife.
Estos datos se desprenden de la Estadística de Población Activa Registrada (EPA-Reg) publicada por el Instituto Canario de Estadística (Istac), en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.
A nivel municipal, y como es habitual, Yaiza y Pájara son los municipios con menor tasa de desempleo registrado en el segundo trimestre, municipios que pertenecen a Lanzarote y Fuerteventura. Ambas islas tienen tasa de desempleo inferior al 9%. Además, en ellas se encuentran los cinco municipios con menor tasa de desempleo de toda Canarias, encabezados por Yaiza, que con un 5,8% presenta la menor tasa, seguido de Pájara (6%), Teguise (6,8%), Tías (7%) y Tinajo (7,3%).
En el caso opuesto, las islas con mayor tasa de desempleo registrado son La Palma (14,7%) y Gran Canaria (14,5%). A nivel de municipios, Tazacorte (19,8%) es el municipio que cuenta con la mayor tasa, seguido de Garafía (19%), Moya (18,8%), Agaete (17,9%) y La Aldea de San Nicolás (17,8%).