Fernando Clavijo, presidente de Canarias: “Si usted va mañana a su médico de cabecera sin pedir cita lo atienden el mismo día; a mí me ha ocurrido”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado en el pleno del Parlamento de Canarias que cualquier ciudadano que acuda sin cita previa a su médico de cabecera en la sanidad pública es atendido en la misma jornada. Esta afirmación se produjo como réplica al portavoz de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, quien denunció previamente que la espera media para obtener una consulta en atención primaria supera los diez días en las Islas.
“Si usted va mañana a su médico de cabecera sin pedir cita lo atienden el mismo día, porque a mí y a familiares míos nos ha ocurrido”, manifestó Fernando Clavijo, quien se declaró “usuario de la sanidad pública”. El líder del Ejecutivo autonómico retó al portavoz de la oposición a comprobarlo de forma directa: “Usted solo tiene que ir hoy al centro de salud si tiene cualquier problema y le aseguro que lo van a atender. Y, si no, vamos los dos juntos”.
El debate sobre las listas de espera y la gestión de las citas
El presidente regional justificó que, si bien la atención primaria programa citas para fechas posteriores con el fin de organizar los recursos de los centros de salud, se realiza “un esfuerzo importante para reconfirmar aquellas citas a las que luego el paciente no acude”. Según los datos defendidos por Fernando Clavijo, la situación del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha experimentado una mejoría sustancial en listas de espera, intervenciones quirúrgicas y consultas en comparación con la gestión del anterior Pacto de las Flores en el año 2023.
Nueva Canarias alerta del deterioro asistencial y las huelgas del sector
Por el contrario, el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, alertó sobre el “progresivo deterioro del sistema sanitario público” y describió un escenario de “colapso estructural” en los servicios de urgencias de los grandes hospitales del Archipiélago, donde denunció que los enfermos se acumulan durante días en camillas.
Luis Campos exigió al Ejecutivo que atienda las demandas de los profesionales del SCS y calificó de “cínica” y “vergonzosa” la propuesta de la Consejería de Sanidad para solucionar las sustituciones por bajas y vacaciones del personal médico en huelga. Asimismo, el diputado de NC vinculó la suspensión de varias pruebas quirúrgicas en las Islas a la falta de captación de sangre por parte del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), y afeó la falta de resolución en el conflicto laboral de los técnicos de transporte sanitario.
Sanidad plantea turnos de mañana y tarde ante el conflicto estatal
Respecto a las movilizaciones del personal sanitario, Fernando Clavijo tildó las reivindicaciones de “legítimas” y “razonables”, aunque desplazó la raíz del problema al Gobierno de España, al asegurar que las competencias estructurales dependen del Ejecutivo central, el cual, a su juicio, ha respondido con “arrogancia y prepotencia”.
En el marco de las competencias de la comunidad autónoma, el presidente de Canarias avanzó que la Consejería de Sanidad negocia actualmente la incorporación de más recursos y la aplicación de cambios organizativos, entre los que destaca la implantación de turnos de mañana y tarde en la red asistencial. Clavijo concluyó garantizando que el Gobierno canario no permitirá que la atención a los pacientes se resienta durante este proceso de reorganización.