El PSOE lleva al pleno la presión sobre la sanidad pública canaria

El Grupo Socialista llevará al pleno de este martes y miércoles una batería de iniciativas para exigir explicaciones al Gobierno de Canarias sobre el estado de la sanidad pública. La formación pondrá el foco en el funcionamiento de los hospitales, la falta de personal en el Servicio Canario de la Salud (SCS), las reivindicaciones del transporte sanitario y la continuidad de la atención geriátrica en el Hospital Insular de Lanzarote, asuntos que marcarán buena parte del debate parlamentario que se celebrará esta semana.
Los socialistas preguntarán al presidente del Gobierno por su valoración de la situación actual de la sanidad pública en las Islas y reclamarán la comparecencia de la Consejería de Sanidad para analizar tanto el estado de los hospitales y centros sanitarios dependientes de las gerencias hospitalarias de Tenerife como la situación del personal en las distintas gerencias y direcciones del SCS.
Además, el Grupo Socialista interpelará al Gobierno por las demandas planteadas por los trabajadores del transporte sanitario urgente y no urgente, que mantienen distintas jornadas de protesta para reclamar una mayor interlocución con la Consejería de Sanidad. También pedirá explicaciones sobre la respuesta del Ejecutivo a las movilizaciones celebradas en Lanzarote en defensa de la continuidad asistencial geriátrica del Hospital Insular y del futuro de este servicio.
La agenda del Grupo Socialista se completa con preguntas sobre las negociaciones entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central, las políticas de juventud, la situación del centro de menores La Montañeta y la resolución del Ministerio de Memoria Democrática sobre el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, además de una moción sobre becas universitarias y una proposición no de ley sobre el rechazo al nuevo reglamento europeo de retornos y la defensa de una política migratoria basada en los derechos humanos.
El PP solicita la deflactación estatal del IRPF
Desde el Grupo Popular defenderán una iniciativa para que el Parlamento inste al Gobierno de Canarias a reclamar al Ejecutivo central la deflactación íntegra de la tarifa estatal del IRPF. Los populares sostienen que la falta de actualización del impuesto conforme a la inflación ha supuesto un aumento de la presión fiscal sobre trabajadores, autónomos, pensionistas y rentas medias, por lo que plantean revisar los tramos estatales y los mínimos personales y familiares para evitar una pérdida de poder adquisitivo derivada del encarecimiento del coste de la vida.
Por su parte, Nueva Canarias-Bloque Canarista presentará una moción para impulsar una respuesta integral frente al deterioro de la salud mental infantojuvenil. La iniciativa plantea reforzar los equipos de orientación, incorporar más perfiles especializados, mejorar la coordinación entre Educación, Sanidad y Servicios Sociales, evaluar el protocolo de prevención del suicidio en los centros educativos e implantar programas estables de educación emocional, prevención del acoso y promoción del bienestar psicológico del alumnado.