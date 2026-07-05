El desempleo se estanca en el sur de Tenerife mientras baja en Canarias un 5,5%

El sur de Tenerife comienza el verano con 16.933 personas desempleadas, una cifra casi idéntica a la de hace justo un año (16.991), lo que confirma el estancamiento del mercado laboral en la comarca, en contraste con la tendencia a la baja que ha marcado el Archipiélago en estos últimos 12 meses, al reducirse la cola del paro en 8.295 personas, el 5,50%.
El dato del Observatorio Canario de Empleo (Obecan) llama la atención por cuanto la zona meridional de la isla de Tenerife, estrechamente ligada al desarrollo turístico, se caracteriza por su dinamismo laboral. El sur tinerfeño recibió el año pasado alrededor de cinco millones de turistas, la gran mayoría extranjeros.
En abril pasado, el Archipiélago registró el descenso más acusado de turistas foráneos desde el final de la pandemia, al perder un 8,3% de visitantes, algo que no sucedía desde octubre de 2019, sin tener en cuenta el cero turístico del Covid-19, un año más tarde.
Mayo, en cambio, volvió a los números verdes con un incremento del 0,53% en las llegadas internacionales y un gasto generado de 1.555 millones de euros, un 2,44% más respecto al mismo mes del año pasado. Es decir, el crecimiento del gasto se mantiene por encima del incremento en el ritmo de las llegadas.
El primer mes del verano también se nota en un mayor número de incorporaciones al mercado laboral. En el conjunto de los 12 municipios sureños se firmaron en junio 10.264 contratos, 2.293 más que en mayo, una tendencia más acusada en los municipios turísticos.
ADEJE LIDERA LAS CONTRATACIONES
Adeje materializó un total de 3.999 puestos de trabajo (1.096 más que el mes anterior), Arona 2.679 (+809), San Miguel de Abona 927 (+149), Granadilla de Abona 911 (+175), Guía de Isora 334 (+91) y Santiago del Teide 266 (+25).
También aumentaron las contrataciones en los municipios de Candelaria (378), nueve más en junio que el mes anterior, y en Arafo (251), 24 más.
Vilaflor de Chasna se quedó como estaba (21 documentos firmados) mientras que descendió el número de contratos en los municipios de Güímar (324), 51 menos; Arico (155), 32 menos, y Fasnia (19), dos menos que en el mes de mayo.