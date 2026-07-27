National Geographic elige los mejores lugares de Canarias para ver el eclipse solar

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 podrá observarse desde todas las Islas Canarias, aunque de forma parcial. La Graciosa y Tenerife estarán entre los puntos del Archipiélago con mayor ocultación del Sol, según Viajes National Geographic, que también selecciona algunos de los mejores enclaves para seguir el fenómeno.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que el eclipse será total en buena parte de la mitad norte de la Península y Baleares, mientras que desde Canarias se verá parcialmente. Además, se producirá durante las últimas horas de la tarde, por lo que será especialmente importante disponer de una buena visibilidad hacia el oeste.
Tenerife: hasta un 73 % del Sol oculto
En Tenerife, Viajes National Geographic sitúa el inicio del eclipse a las 18.40 horas. El máximo llegará a las 19.34 horas, cuando la Luna ocultará aproximadamente el 73 % del disco solar, y el fenómeno finalizará a las 20.23 horas.
La publicación considera el Parque Nacional del Teide el lugar más destacado para observarlo en Tenerife y en Canarias por su altitud y las condiciones de sus cielos.
También señala el Mirador de Chío, el Mirador de Samara, Punta de Teno y Montaña Roja, en El Médano.
Precisamente en Tenerife, el Museo de la Ciencia y el Cosmos ha comenzado este lunes, 27 de julio, a repartir gafas homologadas gratuitas para observar el eclipse, hasta agotar existencias. El astrofísico Oswaldo González ha advertido de que no deben utilizarse cristales ahumados, radiografías o películas fotográficas como sustitutos de unas gafas adecuadas.
La Graciosa tendrá la mayor ocultación de Canarias
Según los datos recopilados por Viajes National Geographic, La Graciosa alcanzará el mayor porcentaje de ocultación de Canarias, con un 74 %.
El eclipse comenzará a las 18.40 horas, alcanzará su máximo a las 19.35 y terminará a las 20.24 horas.
Las playas de Las Conchas y La Francesa, Montaña Amarilla y la costa occidental de Caleta de Sebo figuran entre los lugares recomendados.
Fuerteventura: máximo a las 19.35 horas
Tomando como referencia Puerto del Rosario, el eclipse comenzará en Fuerteventura a las 18.41 horas. Su máximo llegará a las 19.35 horas, con una ocultación del 71 %.
El Faro de la Entallada, Cofete, el Mirador de Morro Velosa, El Cotillo y Tindaya aparecen entre las ubicaciones seleccionadas para seguir el fenómeno.
Gran Canaria: un 67 % de ocultación
En Gran Canaria, el eclipse comenzará a las 18.42 horas y llegará a su máximo a las 19.36, cuando quedará oculto alrededor del 67 % del Sol. Finalizará a las 20.24 horas.
Entre los lugares recomendados están el Pico de las Nieves, Roque Nublo, Cruz de Tejeda, Degollada de Becerra y la costa de Agaete.
Lanzarote: máximo a las 19.38 horas
Tomando Arrecife como referencia, en Lanzarote el eclipse comenzará a las 18.44 horas.
El momento de mayor ocultación llegará a las 19.38 horas, con un 64 % del disco solar cubierto por la Luna.
El Mirador del Río, Famara, Punta del Papagayo, Los Hervideros y La Santa figuran entre las ubicaciones recomendadas por la publicación.
La Gomera, La Palma y El Hierro
En La Gomera, el fenómeno comenzará a las 18.45 horas y llegará a su máximo a las 19.38, con una ocultación del 61 %. Finalizará alrededor de las 20.23 horas. Alto de Garajonay, Mirador de Abrante, Valle Gran Rey y la playa de Alojera aparecen entre las propuestas para observarlo.
También a las 18.45 horas comenzará en La Palma. El máximo será a las 19.39 horas, con un 59 % de ocultación, y finalizará a las 20.23. Roque de los Muchachos, Mirador de Los Andenes, puerto de Tazacorte, Puntagorda y Tijarafe son algunos de los enclaves señalados.
Finalmente, en El Hierro comenzará a las 18.46 horas y alcanzará su máximo a las 19.39, con un 56 % de ocultación. Entre los puntos recomendados están el Mirador de La Peña, Faro de Orchilla, Sabinosa, El Julan y Mirador de Isora.
Cómo ver el eclipse solar de forma segura
El IGN recuerda que los eclipses solares deben observarse con sistemas adecuados de protección. El hecho de que desde Canarias sea parcial no permite mirar directamente al Sol sin protección.
Además, debido a que el eclipse se producirá al final de la tarde, contar con un horizonte occidental despejado será fundamental.
El Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife comenzará a repartir este lunes, 27 de julio, gafas homologadas gratuitas para observar con seguridad el eclipse. Se entregarán a los visitantes del centro hasta agotar existencias, según ha anunciado Museos de Tenerife.