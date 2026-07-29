El Tenerife no puede con el Añaza tras disputarse la primera parte (0-0)

Salvo un tímido disparo de Pecar en el inicio del partido y una falta ejecutada por Marc Mateu superada la media hora de encuentro, al CD Tenerife le costó llegar con claridad a los dominios del guardameta Edwin.
De hecho llegó a tener, el algunos momentos del primer acto, mejor movilidad de pelota el cuadro recién ascendido a Tercera División, que en las próximas semanas se medirá al segundo y tercer filial blanquiazul, así como al Juvenil División de Honor.
También dispuso de alguna aproximación peligrosa el Añaza, como la del minuto 39, cuando Acaymo no llegó al remate de una falta peligrosa ejecutada por Guayre.
De hecho los blanquiazules no pudieron con él durante los primeros 45 con los de Eduardo Delgado, que temieron por el resultado en los instantes finales tras un par de centros laterales de los de Cervera que se envenenaron. De esta manera la primera parte se saldó con el empate inicial.