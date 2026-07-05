Aviso a quienes vuelan hoy desde Tenerife Norte por baja visibilidad: “La meteorología adversa puede ocasionar regulaciones”

ENAIRE ha advertido de meteorología adversa en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna por baja visibilidad, una situación que podría provocar regulaciones en la operativa aérea por motivos de seguridad. El gestor de navegación aérea recomienda a los pasajeros consultar con su aerolínea el estado del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.
El aviso ha sido difundido a través de sus canales oficiales y ha sido compartido también por el 112 Canarias.
Según ENAIRE, la baja visibilidad en Tenerife Norte podría afectar al desarrollo normal de las operaciones, aunque no se han detallado cancelaciones concretas en el mensaje publicado.
Aviso a los pasajeros que vuelan desde Tenerife Norte
La recomendación principal para quienes tengan previsto volar desde o hacia Tenerife Norte es comprobar la situación de su vuelo directamente con la compañía aérea.
Este tipo de episodios puede ocasionar demoras, cambios operativos o regulaciones temporales en función de la evolución meteorológica y de los criterios de seguridad aérea.
El aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna es especialmente sensible a episodios de baja visibilidad por su ubicación en el área metropolitana y por las condiciones meteorológicas que pueden darse en la zona, especialmente cuando aparecen nubes bajas o niebla.