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Encuentran a Beatriz, la mujer desaparecida en La Laguna

Beatriz había desaparecido desde el 1 de junio
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La asociación SOS Desaparecidos difundía alerta para localizar a Beatriz Elena P. P., una mujer de 45 años cuyo paradero se desconoce que había desaparecido el pasado 1 de junio de 2026. La desaparición se situaba en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.

Según la asociación, Beatriz ha sido localizada, aunque se desconoce las condiciones en las que ha sido encontrada.

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La plataforma de ayuda social difundió de forma masiva una ficha técnica detallada con las características de la desaparecida para propiciar la colaboración ciudadana en espacios públicos de la Isla.

Finalmente, tras las intensas tareas de localización y la difusión, las autoridades han verificado el hallazgo de Beatriz.

La Guardia Civil, que había habilitado los teléfonos 062 y 922 13 81 76 para la recepción de información ciudadana, da por finalizado el operativo de rastreo de manera oficial.

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