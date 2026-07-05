Un joven encuentra en una playa de Tenerife una peligrosa especie parecida a un Pokémon: “Llevaba mucho tiempo queriendo verlo”

Caminando por una playa del norte de Tenerife, Santi, creador de contenido sobre naturaleza, ha compartido en TikTok el momento en el que localizó varios ejemplares de dragón azul, un pequeño molusco marino tan llamativo como sorprendente por su aspecto y comportamiento.
“Me acabo de encontrar con unos animales que literalmente son Pokémon”, explica al inicio del vídeo, visiblemente emocionado por el hallazgo. El propio Santi reconoce que llevaba “muchísimo tiempo” queriendo ver esta especie en persona y que por fin se la encontró en la playa.
El dragón azul, conocido por sus tonos azulados y plateados, suele llamar la atención por su apariencia casi irreal. Su cuerpo alargado y sus prolongaciones laterales hacen que muchos lo comparen con una criatura fantástica, aunque en realidad se trata de un molusco gasterópodo marino.
“Son de las criaturas más preciosas que vas a ver en el mar, pero no te dejes engañar aunque parezcan un Pokémon”, advierte Santi en el vídeo. Y es que, pese a su pequeño tamaño y su aspecto delicado, el dragón azul tiene un lado mucho menos amable.
Según explica el creador de contenido, estos animales pueden llegar a ser muy venenosos, aunque con una particularidad: no producen ese veneno por sí mismos, sino que lo obtienen de las medusas de las que se alimentan. Entre ellas figura la carabela portuguesa, una especie altamente urticante cuyo veneno puede ser concentrado posteriormente por el dragón azul.
“Curiosamente, su veneno no lo producen ellos, sino que lo roban de las carabelas portuguesas que se comen”, cuenta Santi. En el caso de los ejemplares que encontró en Tenerife, según relata, se estaban alimentando de medusas vela, por lo que probablemente no presentaban la misma toxicidad peligrosa asociada a los individuos que han consumido carabelas portuguesas.
@santi_skss ¡No me lo podía creer!💙🪼 Llevaba muchísimo tiempo queriendo ver este animal en persona y por fin me lo encontré en la playa. Son de las criaturas más preciosas que vas a ver en el mar, pero no te dejes engañar aunque parezcan un Pokémon… Aunque en el vídeo me emociono y los llamo "bichitos", en realidad son moluscos. Y ojo, porque tienen un lado oscuro: ¡son canibales y pueden llegar a ser muy venenosos! Curiosamente, su veneno no lo producen ellos, sino que lo "roban" de las carabelas portuguesas que se comen. Estos de aquí se estaban alimentando de medusas vela, así que probablemente no tenían esa toxicidad tan peligrosa, pero encontrártelos así en la orilla sigue siendo algo mágico. ¿le mola explorar el lado más salvaje de la naturaleza y descubrir rincones brutales? Sígueme para no perderte la próxima aventura. 🤠 #dragon #medusa #aventura #playa #verano ♬ Our Love Was Beautiful – Instrumental Version – Straight White Teeth
El vídeo también destaca otro de los comportamientos más llamativos de esta especie. “Entre ellos son caníbales”, señala Santi, al explicar que estos moluscos pueden alimentarse incluso de otros ejemplares de su misma especie.
Pese a ese “lado oscuro”, el encuentro dejó una escena difícil de olvidar para los amantes de la naturaleza. Santi insiste en la belleza del momento y en lo especial que resulta encontrar estos animales en la orilla. “Aunque en el vídeo me emociono y los llamo bichitos, en realidad son moluscos”, aclara.
La aparición del dragón azul en una playa del norte de Tenerife ha despertado curiosidad entre los usuarios de TikTok, especialmente por el contraste entre su aspecto casi fantástico y sus características reales. Un animal diminuto, precioso y llamativo, pero que conviene observar sin tocar.
El propio Santi resume el hallazgo como una experiencia “mágica” para quienes disfrutan explorando el lado más salvaje de la naturaleza y descubriendo rincones inesperados del litoral canario.