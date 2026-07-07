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Los expertos coindicen: el calor extremo también afecta a los alimentos y así se debe actuar ante una intoxicación

Estos consejos forman parte de la campaña de verano ‘Cuando lo necesitas, el SUC actúa’
Los expertos coindicen: así se debe actuar ante una intoxicación alimentaria este verano
Los expertos coindicen: así se debe actuar ante una intoxicación alimentaria este verano. | DA
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Las altas temperaturas pueden afectar también a los alimentos si no se conservan de manera adecuada o se interrumpe su cadena de frío, lo que puede provocar intoxicaciones alimentarias y gastroenteritis.

Para evitarlas, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en el marco de su campaña “Cuando lo necesitas, el SUC actúa”, recomienda entre otras medidas que en verano se priorice una alimentación rica en verduras, frutas y hortalizas, evitando las grasas y los alimentos enlatados.

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Además, en caso de realizar una comida al aire libre es imprescindible transportar los alimentos en neveras portátiles que garanticen el mantenimiento de una adecuada temperatura para conservar los alimentos en buen estado, así como evitar el consumo de comidas que puedan descomponerse fácilmente cuando hay altas temperaturas.

En el caso de que alguna persona presente síntomas como náuseas, vómitos o diarreas debe ponerse en contacto con el Servicio de Urgencias Canario y seguir las indicaciones que los coordinadores sanitarios -médicos y enfermero- faciliten al otro lado del teléfono, o acudir a su centro de salud para ser valorado por un médico.

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