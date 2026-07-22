La niña de 12 años fallecida en playa La Laja era Fabiola Mbulito, jugadora del SPAR Gran Canaria

La menor de 12 años que falleció este martes tras ser localizada en el mar en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, era Fabiola Mbulito, jugadora del SPAR Gran Canaria y una de las jóvenes promesas del baloncesto canario.
La Federación Canaria de Baloncesto ha confirmado su identidad y ha expresado públicamente su pesar por el fallecimiento de la joven, que había formado parte de la Selección Canaria Minibasket en el último Campeonato de España.
Además, Fabiola acababa de ser convocada por la selección española U12, un reconocimiento a su progresión deportiva a una edad muy temprana.
“Desde la Federación Canaria de Baloncesto queremos expresar nuestro más profundo pesar por el trágico fallecimiento de Fabiola Mbulito”, ha señalado el organismo, que ha trasladado sus condolencias a la familia, amistades, compañeras, entrenadores y a toda la familia del SPAR Gran Canaria.
La Federación ha destacado también que su recuerdo permanecerá entre quienes compartieron con ella su pasión por el baloncesto.
El dispositivo de búsqueda en La Laja
El suceso se produjo este martes en la playa de La Laja. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 13.36 horas en la que se informaba de que dos menores se encontraban en apuros en el agua.
Los socorristas lograron rescatar inicialmente a un menor de 11 años, que fue atendido por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al presentar un problema de salud de carácter leve y posteriormente trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.
Mientras tanto, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a la segunda menor, con la participación de recursos por aire, mar y tierra.
Finalmente, la niña de 12 años fue localizada en el mar y se confirmó su fallecimiento.
La muerte de Fabiola Mbulito ha causado una profunda conmoción en el baloncesto canario, especialmente entre quienes habían seguido de cerca su evolución deportiva y su reciente paso por la Selección Canaria Minibasket.