Fallece Basilio Franco, exconcejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y excomisario de la Policía Nacional

Basilio Franco, quien fuera alto mando de la Policía Nacional y concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante ocho años, ha fallecido este miércoles de manera repentina en la capital tinerfeña.
Fuentes municipales han confirmado el fallecimiento de Franco, una figura que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional vinculada tanto a las fuerzas de seguridad como a la política municipal santacrucera.
Dentro de la Policía Nacional llegó a ocupar un puesto de especial responsabilidad, al convertirse en número dos del cuerpo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Su etapa política se desarrolló entre los años 1995 y 2003. Durante esos dos mandatos formó parte de la Corporación municipal de Santa Cruz de Tenerife como concejal, coincidiendo con la etapa de Miguel Zerolo al frente de la Alcaldía.
Según informan, Basilio Franco falleció de forma repentina mientras caminaba por la calle Pedro Suárez Hernández.
Su muerte ha causado consternación entre quienes coincidieron con él durante su etapa profesional en la Policía Nacional y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.