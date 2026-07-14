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El Gobierno encarga a REE la central hidroeléctrica de Güímar, con una inversión de 1.000 millones

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comentado en una declaración difundida por su departamento que se trata de "un paso más" en la tramitación y que ya "no hay marcha atrás"
El Gobierno encarga a REE la central hidroeléctrica de Güímar, con una inversión de 1.000 millones
El Gobierno encarga a REE la central hidroeléctrica de Güímar, con una inversión de 1.000 millones. | DA
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes encargar a Red Eléctrica (REE), como operador, el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de bombeo de Güímar con una inversión aproximada de unos 1.000 millones.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comentado en una declaración difundida por su departamento que se trata de “un paso más” en la tramitación y que ya “no hay marcha atrás”.

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En esa línea ha apuntado que tanto el Gobierno central como el Gobierno de Canarias persiguen este proyecto desde hace unos siete años para ayudar a la descarbonización de la isla, en línea con lo que se hace en Gran Canaria con Chira-Soria, y con el objetivo también de ayudar a la regeneración del entorno, afectado por décadas de explotación ilegal de áridos.

Según los cálculos del Ejecutivo, se ahorrarán unos 200 millones de euros al año en factura eléctrica y la central podría cubrir un tercio de la demanda de la isla y ayudará a mejorar la integración de las renovables en el sistema, tanto en Tenerife como en La Gomera.

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