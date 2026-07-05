El Granca Live Fest firma una de sus jornadas más grandes al ritmo de Aitana: “Una noche para no olvidar”

El Granca Live Fest vivió anoche, sábado, una de las jornadas más potentes de su quinta edición con el Estadio de Gran Canaria lleno. Alejandro Sanz, Aitana, Dani Martín y Grupo Frontera protagonizaron una noche que la organización definió como “especial” y “para no olvidar”.
La programación continúa este domingo, 5 de julio, con Maroon 5, Monkey Faces, Postcode y Toni Bob, además de la celebración del quinto aniversario bajo el nombre de Granca Five Fest.
Todo agotado en el Estadio de Gran Canaria
La organización del Granca Live Fest resumió la jornada en redes sociales con un mensaje directo: “Todo agotado. Estadio lleno”.
En la misma publicación destacó que Grupo Frontera, Aitana, Dani Martín y Alejandro Sanz firmaron “uno de los días más grandes” que ha vivido el festival.
El sábado también incluyó las actuaciones de Agua del Chorro, Dani Calero, Quique Serra y Pablo Batista.
El lleno confirma la respuesta del público ante una quinta edición que se celebra del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria y que ha reunido en Las Palmas de Gran Canaria a artistas internacionales, grandes nombres de la música española y propuestas vinculadas al panorama canario.