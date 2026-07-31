Refuerzo de guaguas en Santa Cruz de Tenerife este sábado: líneas y horarios para los conciertos

El Ayuntamiento habilita nueve salidas de refuerzo en las líneas 908, 972 y 974 tras los conciertos de este sábado en la capital
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reforzará el servicio de guaguas nocturnas de Titsa el próximo sábado, 1 de agosto, para cubrir el incremento de demanda derivado de los conciertos de Romeo Santos, Prince Royce y UB40. Los espectáculos, que se celebrarán en la explanada del puerto y en el Palmetum, prevén congregar a miles de asistentes en la capital tinerfeña.

El plan especial, articulado a través de la concejalía de Movilidad y Accesibilidad Universal que dirige Evelyn Alonso junto a la empresa concesionaria Titsa, contempla el aumento de frecuencias y plazas en las líneas 972, 908 y 974, todas con salida desde el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife.

Horarios y salidas adicionales de las guaguas de Titsa

El dispositivo especial de movilidad nocturna añadirá nueve expediciones de refuerzo distribuidas de la siguiente manera:

  • Línea 972 (Intercambiador – Barrio La Salud – Ofra): Incorpora una salida adicional desde el Intercambiador fijada para las 01:30 horas.
  • Línea 908 (Intercambiador – Ofra): Suma cuatro expediciones extraordinarias con salidas programadas a las 23:30, 00:30, 01:00 y 02:00 horas.
  • Línea 974 (Intercambiador – Taco – Añaza – Santa María del Mar): Añade cuatro servicios de refuerzo desde la estación capitalina a las 22:35, 23:15, 00:30 y 01:15 horas.

La medida busca facilitar el regreso escalonado de los espectadores tras la finalización de los eventos musicales en la zona del puerto y el entorno del Palmetum, promoviendo el uso del transporte público frente al vehículo privado en los accesos al centro urbano de la Isla.

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