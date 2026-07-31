El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reforzará el servicio de guaguas nocturnas de Titsa el próximo sábado, 1 de agosto, para cubrir el incremento de demanda derivado de los conciertos de Romeo Santos, Prince Royce y UB40. Los espectáculos, que se celebrarán en la explanada del puerto y en el Palmetum, prevén congregar a miles de asistentes en la capital tinerfeña.
El plan especial, articulado a través de la concejalía de Movilidad y Accesibilidad Universal que dirige Evelyn Alonso junto a la empresa concesionaria Titsa, contempla el aumento de frecuencias y plazas en las líneas 972, 908 y 974, todas con salida desde el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife.
Horarios y salidas adicionales de las guaguas de Titsa
El dispositivo especial de movilidad nocturna añadirá nueve expediciones de refuerzo distribuidas de la siguiente manera:
- Línea 972 (Intercambiador – Barrio La Salud – Ofra): Incorpora una salida adicional desde el Intercambiador fijada para las 01:30 horas.
- Línea 908 (Intercambiador – Ofra): Suma cuatro expediciones extraordinarias con salidas programadas a las 23:30, 00:30, 01:00 y 02:00 horas.
- Línea 974 (Intercambiador – Taco – Añaza – Santa María del Mar): Añade cuatro servicios de refuerzo desde la estación capitalina a las 22:35, 23:15, 00:30 y 01:15 horas.
La medida busca facilitar el regreso escalonado de los espectadores tras la finalización de los eventos musicales en la zona del puerto y el entorno del Palmetum, promoviendo el uso del transporte público frente al vehículo privado en los accesos al centro urbano de la Isla.