Una trabajadora cruza a la desesperada al cuartel de Arucas: la Guardia Civil salva la vida a un anciano

Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Arucas auxiliaron el pasado lunes, 22 de julio, a un usuario de un centro de mayores de la localidad tras sufrir un grave atragantamiento mientras almorzaba.
La rápida intervención de la patrulla permitió desobstruir la vía aérea del afectado y estabilizarlo sobre el terreno hasta la llegada de las asistencias sanitarias de emergencia.
El incidente se desencadenó a la hora del almuerzo, cuando una empleada de la residencia atravesó la vía pública para pedir auxilio urgente en el acuartelamiento del instituto armado, ubicado justo enfrente del centro de mayores.
La trabajadora alertó a los agentes de que uno de los residentes se encontraba inconsciente y sin poder respirar a causa de un embolismo alimentario.
Paciente semiconsciente
Al acceder al inmueble, los guardias civiles localizaron al anciano tendido en el suelo, semiconsciente, sin respiración efectiva y con síntomas claros de asfixia por obstrucción de la vía aérea.
De inmediato, los agentes aplicaron las maniobras de primeros auxilios y reanimación adecuadas para liberar el conducto respiratorio, logrando que el hombre recuperara parcialmente el aire y la consciencia de forma gradual.
De manera paralela, la sala operativa de la Guardia Civil (COS) coordinó la urgencia con el Servicio de Urgencias Canario (SUC), al tiempo que se solicitó el apoyo de una patrulla de la Policía Local de Arucas para facilitar el acceso de las ambulancias al entorno del centro.
Traslado al Hospital Doctor Negrín
Al lugar se desplazaron dos unidades del SUC, una de soporte vital básico y otra medicalizada. Tras valorar y estabilizar por completo al afectado, el equipo facultativo decretó su traslado de urgencia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, para someterlo a una revisión médica especializada.
Según ha confirmado la Comandancia de Las Palmas, el anciano se encuentra fuera de peligro y evoluciona de forma favorable.
La institución ha aprovechado la intervención para recordar la trascendencia de dominar las técnicas de primeros auxilios, una formación decisiva que permite actuar con eficacia durante los primeros minutos de una emergencia médica.