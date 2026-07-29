Hallan un esqueleto semienterrado en la costa de Tenerife

El hallazgo accidental de restos humanos en la costa de Garachico, en Tenerife, ha activado la intervención de los especialistas de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que ya trabajan para determinar su procedencia y antigüedad.
Los restos fueron localizados este domingo por un vecino, que alertó de la presencia de lo que parecía ser “un esqueleto semienterrado” muy cerca del mar.
Según la información disponible, el desprendimiento de un talud situado a unos cinco metros de la costa dejó al descubierto parte de los restos. Entre los elementos visibles se encuentran varios huesos correspondientes a la zona de la mandíbula, con la dentadura aparentemente bien conservada, además de lo que podría ser parte de un fémur.
🔍 Acompañamos a Patrimonio Cultural de #GobCan en la inspección realizada tras el hallazgo de unos restos humanos semienterrados en la costa de Garachico, #Tenerife— C.G. Policía Canaria (@CGPCanaria) July 28, 2026
🤝🏻 Seguimos colaborando con el resto de organismos implicados para garantizar la protección de la zona. pic.twitter.com/AyKzAJzS0O
Tras comprobarse el hallazgo, se activó el protocolo establecido para preservar el lugar y permitir el estudio de los restos. En las labores participan agentes de la Policía Canaria y especialistas de Patrimonio Cultural del Gobierno autonómico.
La Policía Canaria confirmó la actuación a través de sus redes sociales, donde informó de que sus agentes acompañaron a Patrimonio Cultural durante la inspección realizada en la zona tras encontrarse los restos humanos semienterrados.
Patrimonio investiga el origen de los restos
La aparición de los huesos abre ahora una investigación destinada a conocer su antigüedad y procedencia. Será el análisis especializado el que permita determinar a qué época corresponden los restos y esclarecer las circunstancias de su presencia en este punto del litoral de Garachico.
Por el momento, no se ha comunicado oficialmente una datación ni existen conclusiones sobre el origen del esqueleto, por lo que la zona permanece bajo protección mientras continúan los trabajos de los especialistas.