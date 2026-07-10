Hernán Santana, exjugador de la UD Las Palmas: “Odio al CD Tenerife con todas mis ganas; debería desaparecer”

Hernán Santana, que fuera jugador de la UD Las Palmas, cree que el CD Tenerife “debería desaparecer” porque es un equipo al que odia: “Los odio con toda mi alma, pero fuerte. Me dedico antes a la petanca que jugar en el Tenerife”.
En el podcast Esto es una traca, el jugador nacido en La Palma, ha desvelado que los derbis canarios se vivían “a fuego” porque “eran a matarnos”. “Tuvieron que quitar la Copa Mahou porque nos llevábamos a matar. Estaba ese aura de somos Las Palmas, estamos en Primera División, ellos llegaron a estar en Segunda B y eso a ellos les mataba. Venían aquí en pretemporada y para ellos era la final de la Champions”.
Hernán Santana dice que “solo tiene que quedar un representativo en las Islas, la UD Las Palmas” porque es “el equipo con más historia”. “Se pueden quedar en el Laguna, que cojan un proyecto allí o, si no, que se dediquen a otra cosa. Me dedico a la petanca antes de jugar en el CD Tenerife”.
Santana, formado en la cantera amarilla, desveló también que nunca le ofrecieron la posibilidad de fichar por el CD Tenerife.