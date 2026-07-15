Los precios no dan tregua en Canarias: el IPC escala en junio impulsado por el coste de los transportes

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en Canarias un 3,4% en junio en tasa interanual, una cifra que sitúa la inflación del Archipiélago dos décimas por encima del registro del mes anterior. Según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios en las Islas encadenan de este modo cuatro meses consecutivos de incrementos.
En términos mensuales, el coste de la vida en la comunidad autónoma experimentó un repunte del 0,6% durante el mes de junio, mientras que la subida acumulada en lo que va de año se sitúa ya en el 2,1%. Canarias se convierte así, junto a Ceuta, en la segunda región española donde más crecieron los precios en tasa interanual (+0,2%), solo superada por Cataluña.
El transporte y la hostelería lideran las subidas en las Islas
El análisis del INE detalla que los precios aumentaron en todas las categorías respecto al año anterior. El sector que registró el repunte más elevado en Canarias fue el transporte, con un encarecimiento del 8,3% en comparación con junio de 2025, a pesar de haber rebajado en 1,3 puntos su tasa interanual respecto al mes previo.
El segundo grupo con mayor impacto en la cesta de la compra de los ciudadanos canarios fue el de restaurantes y servicios de alojamiento (hostelería), que anotó un incremento del 5,2%, lo que supone 0,2 puntos menos que el mes anterior. Le siguen en la escala de subidas las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un repunte del 3,7%, y el sector del cuidado personal, protección social y servicios diversos, que creció un 3%.
Por el contrario, los incrementos más moderados en el Archipiélago se localizaron en los siguientes sectores:
- Información y comunicaciones: 1,2% (sin cambios respecto al mes anterior).
- Muebles y artículos del hogar: 1,2% (+0,3 puntos).
- Enseñanza: 1,5% (sin cambios).
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,5% (sin cambios).
Canarias, entre las comunidades con la inflación más alta de España
A nivel nacional, el IPC general mantuvo su tasa interanual en el 3,2% durante el mes de junio, tras registrar un aumento del 0,6% en relación al mes anterior. Este dato sitúa la media del país dos décimas por debajo de la cifra registrada en el Archipiélago.
Al cierre de junio, las comunidades autónomas que presentaron las tasas de inflación más elevadas de España fueron la Comunidad de Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y las Islas Baleares (3,4%), esta última empatada con la tasa de Canarias. En el extremo opuesto, las regiones donde los precios crecieron con menor intensidad fueron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias (2,7%).