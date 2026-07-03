Jesús Rodríguez Delgado recibe el título de Villero de Honor

Con un salón de plenos abarrotado de familiares, amigos, y miembros de la Corporación municipal y una sorpresa inesperada para el homenajeado, Jesús Rodríguez Delgado fue nombrado Villero de Honor, una distinción que otorga el Ayuntamiento de La Orotava para reconocer, en su caso, una vida dedicada a la conservación, promoción y proyección internacional del arte efímero de las alfombras del Corpus Christi y de las tradiciones culturales del municipio.
Rodríguez es una de las figuras más representativas del alfombrismo villero. Desde muy joven mostró una marcada sensibilidad por la literatura y la creación artística, especialmente por la poesía. Su talento creativo también quedó reflejado en la composición de numerosas letras para murgas del carnaval, así como en la autoría de la letra del Himno a las Alfombras y del Himno a la Romería de San Isidro, dos referentes de las tradiciones festivas del municipio.
Su vinculación con las alfombras del Corpus Christi comenzó con apenas 13 años, cuando empezó a elaborarlas junto a sus amigos de cuadrilla. Desde entonces, su compromiso con esta tradición ha sido constante, desempeñando un papel cada vez más relevante en su organización y desarrollo, especialmente a partir de la década de los años ochenta.
Entre 1987 y 1991 formó parte de la Corporación municipal como concejal de Educación y Deportes, colaborando en la promoción y fortalecimiento de las actividades festivas y culturales del municipio.
Uno de los capítulos más destacados de su trayectoria se inicia con la fundación de la Asociación de Alfombristas de La Orotava en 1991, entidad que presidió hasta el año 2015. Bajo su presidencia se impulsaron iniciativas tan relevantes como la celebración del 150 aniversario de las alfombras en 1997, la organización del I Congreso Internacional de Arte Efímero en 2006, la creación del Museo de las Alfombras -posteriormente convertido en Centro de Interpretación del Arte Efímero- y la publicación de diversas obras divulgativas sobre la fiesta y su historia.
Su labor también ha sido fundamental para estrechar lazos culturales con otros territorios donde las alfombras tienen una profunda tradición. Destaca especialmente el hermanamiento cultural entre La Orotava y la localidad gallega de Ponteareas, una relación que contribuyó decisivamente a fortalecer. Como reconocimiento a este trabajo, fue nombrado Hijo Adoptivo de Ponteareas en 2014. Debido a ello, la alcaldesa de este municipio, Nava Castro Domínguez, estuvo ayer presente en el homenaje y le entregó un obsequio.
Asimismo, impulsó la celebración del I Congreso Internacional de Arte Efímero, que reunió en La Orotava a delegaciones nacionales e internacionales para compartir experiencias y conocimientos en torno a esta manifestación artística. Esta iniciativa dio lugar posteriormente a la creación de la Comisión Gestora Internacional de Arte Efímero, organismo dedicado al intercambio cultural y la cooperación entre diferentes territorios, en el que desempeñó el cargo de vicepresidente primero.
El acto de ayer estuvo presidido por el alcalde, Francisco Linares, y Leo Rodríguez, quien pronunció unas palabras sobre el homenajeado en calidad de hijo, alumno y presidente de la Asociación de Alfombristas.
Sorpresa inesperada
Visiblemente emocionado, Jesús Rodríguez hizo un recorrido por su trayectoria, agradeció el título de Villero de Honor y leyó un verso de su amigo Chago Melián, a quien excusó por no poder estar presente. Sin embargo, para sorpresa del público y del propio homenajeado, el artista apareció por sorpresa en el acto junto con Juan Pablo Pérez al timple y Marcos del Castillo a la guitarra y le dedicó una folía, la canción Teide Enamorado e interpretó también el Himno a las Alfombras, con letra de Jesús Delgado, y que año tras año la cantaba en el Concierto de las Flores.
El homenajeado y su marcada sensibilidad por la literatura
Jesús Rodríguez ha desarrollado una destacada faceta literaria. Entre sus publicaciones sobresale la obra De aquí para allá. Crónica de un hermanamiento: La Orotava-Ponteareas, en la que recoge experiencias y reflexiones sobre la importancia de las alfombras como elemento de identidad y patrimonio compartido.