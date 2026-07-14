La Laguna destinará 25.000 euros a restaurar la Casa Museo Los Sabandeños

El Ayuntamiento de La Laguna y la Fundación Canaria Los Sabandeños han suscrito un convenio de colaboración para financiar la redacción del Plan Director de Reforma de la Casa Museo Los Sabandeños, un documento técnico imprescindible para planificar las futuras obras de rehabilitación del inmueble situado en el número 7 de la calle Alcalde Alonso Suárez Melián.
El acuerdo, firmado por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, y el director fundador del grupo, Elfidio Alonso, permitirá impulsar la conservación de un espacio que constituye uno de los símbolos culturales contemporáneos del municipio.
La subvención municipal, de 25.000 euros, se abonará de forma anticipada y cubrirá el 88,17% del coste total del proyecto. Además de esta aportación, el Ayuntamiento acompañará a la Fundación en el proceso, asesorando y supervisando el desarrollo del Plan para garantizar el cumplimiento de la normativa patrimonial y de las obligaciones recogidas en el Plan Especial de Protección de la Ciudad Histórica.
“Los Sabandeños son un referente de nuestra historia reciente y un embajador cultural que ha llevado el nombre de La Laguna por todo el mundo. Este acuerdo no solo garantiza la conservación de un espacio fundamental, sino que fortalece la relación entre la ciudad y una institución que ha contribuido decisivamente a nuestra proyección cultural”, añadió el regidor.
Por su parte, Cordobés detalló que la Casa Museo Los Sabandeños “conecta la memoria musical del emblemático grupo con el tejido urbano histórico y nos permite integrar en el relato patrimonial una expresión cultural que ha marcado generaciones”.
La Casa Museo preserva, estudia y proyecta la memoria de uno de los fenómenos musicales más influyentes de Canarias. Su rehabilitación permitirá consolidar un espacio que funciona simultáneamente como archivo, centro de interpretación, lugar de creación y nodo de difusión del patrimonio musical tradicional y de las expresiones culturales vinculadas a la identidad lagunera y canaria.
Este convenio se enmarca en la estrategia municipal de apoyo al patrimonio cultural, que este año supera los 470.000 euros en subvenciones. Como muestra adicional del compromiso con la entidad, se ha culminado recientemente la restauración del monumento dedicado a Los Sabandeños, obra de Fernando García Ramos, erigida en 1986 en Punta del Hidalgo.