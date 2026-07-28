Las camareras de piso de Canarias reclaman en Adeje una huelga general estatal

El sector de las Kellys piden a los sindicatos salir a las calles. La Asamblea convocada por la Asociación de Camareras de Pisos de Canarias, celebrada ayer en el Auditorio de Adeje, aprobó ayer por unanimidad solicitar a los sindicatos mayoritarios con implantación en el sector de la hostelería que convoquen una huelga a nivel estatal, que se prevé que se pueda celebrar el próximo mes de agosto. A dicho encuentro asistieron más de 200 trabajadoras del colectivo.
La resolución concentra reivindicaciones en materia de regulación de la subcontratación, el acceso a la jubilación parcial y a la prejubilación, y el refuerzo de la prevención de riesgos laborales.
La presidenta de la asociación regional, Angelina Martín, denunció a DIARIO DE AVISOS que el reconocimiento de nuevas patologías no se ha traducido en un cambio real para las trabajadoras. “Sentimos que se nos ha dado esperanza con el reconocimiento de nuevas enfermedades desde las mutuas, pero estas eluden su responsabilidad y no las tramitan como enfermedades profesionales. Llevamos desde 2018 reclamándolo sin que se nos tenga en cuenta”, afirma.
La asociación también reclama el derecho a la jubilación parcial sin necesidad de acuerdo previo con la empresa, y la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada. Martín señaló la lentitud del proceso, ahondando en que “los sindicatos mayoritarios solicitaron aplicar al colectivo coeficientes reductores para adelantar su jubilación”, y que tras un año después de la aprobación del decreto, “no se ha movido nada”. “Creemos que, al no registrar el colectivo una tasa de mortalidad significativa, la Seguridad Social no lo tiene en cuenta, pese a que existen miles de patologías derivadas de nuestro trabajo que conducen a esa situación”, afirmó la presidenta.
Vinculó, además, esta demora con una desigualdad de trato respecto a otros colectivos profesionales, aluediendo a una “discriminación frente a colectivos masculinizados” que sí acceden a estos coeficientes reductores, afirmó.
Según el texto de la resolución, tanto la patronal provincial de Santa Cruz de Tenerife como asociaciones sectoriales han remitido peticiones conjuntas a los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social —al amparo del Real Decreto 402/2025, del 7 de mayo— sin que, hasta ahora, haya prosperado la solicitud.
La Asociación de Camareras de Pisos de Canarias fijó un horizonte temporal para la movilización, el próximo mes de agosto, coincidiendo en que “no tendría sentido convocarla después, una vez terminada la temporada”, explicó Martín, que reclamó a sindicatos y asociaciones de todo el país que sumen esfuerzos en la misma dirección.
La presidenta cerró la jornada con un balance positivo del respaldo obtenido: “Salimos reforzadas y aún más unidas”.